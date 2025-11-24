Torino, Casadei: "Sarà una gara difficile, dovremmo esser bravi a gestirne i momenti"

Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista dei granata Cesare Casadei. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi del match: "Oggi sappiamo che la gara sarà difficile, contro una squadra brava nel palleggio e con qualità. Dovremo saper gestire i momenti della partita"