Torino, Casadei: "Sarà una gara difficile, dovremmo esser bravi a gestirne i momenti"
Nel pre partita di Torino-Como è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il centrocampista dei granata Cesare Casadei. Queste le sue parole, iniziando da un'analisi del match: "Oggi sappiamo che la gara sarà difficile, contro una squadra brava nel palleggio e con qualità. Dovremo saper gestire i momenti della partita"
