Torino, Casadei: "Stiamo bene, ma i centrocampisti devono dare più gol"

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Como. Il giocatore granata ha commentato il momento positivo della squadra, imbattuta da sei partite consecutive, soffermandosi sul contributo offensivo dei centrocampisti e sul lavoro mirato richiesto da Marco Baroni.

Il Torino è reduce da sei risultati utili consecutivi. C’è però il tema dei gol dei centrocampisti: l’allenatore vi chiede qualcosa di specifico in questo senso?

"Sì, stiamo andando bene come squadra e, come hai detto, siamo in una striscia positiva. Dobbiamo continuare così. Per quanto riguarda i gol, sappiamo che stiamo lavorando su questo aspetto. È vero, non stanno arrivando reti da parte nostra, ed è una cosa su cui stiamo insistendo perché conosciamo il contributo che possiamo dare anche noi con qualche gol in più. Può fare la differenza nel corso del campionato."