TMW Che Adams premiato per il gol da centrocampo a Empoli: "Giocavo poco, tiravo da ogni posizione"

L'attaccante del Torino Che Adams è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards per il gol più bello della passata stagione, quello segnato il 13 dicembre 2024 contro l'Empoli da centrocampo:

Per un gol del genere si pensa qualcosa prima?

“C’è molto istinto. L’anno scorso ho segnato molto entrando dalla panchina, quindi avevo voglia di dimostrare, tirando da qualsiasi posizione. Si sente Vanoli che mi dice “Vai di là vai di là”. E ho segnato”.

Ci sono tanti scozzesi in Serie A…

“E' fantastico essere qui, col Torino. Sono felice che ci siano tanti scozzesi che stanno facendo bene”.

Si sente fiducioso per il playoff dell’Italia?

“L’Italia ha tante chance, è una squadra forte. È stata sfortunata negli ultimi anni”.

C’è un attaccante a cui si ispira?

“Mi piace molto Lautaro Martinez. Vedevo la serie a quando ero piccolo, seguivo il Milan e l’Inter. Sono molto orgoglioso di giocare qui”.