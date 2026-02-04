Pedro Felipe al Sassuolo 'anticipo' per Muharemovic-Juve? Carnevali: "Assolutamente no"

Il calciomercato di gennaio è finito, andate in pace. Potrebbe esserci questa frase al termine di ogni sessione di trasferimenti, che però nel discorso mediatico va avanti per giorni oltre il gong. Per fare un punto e approfondire le operazioni portate avanti dal suo club, per esempio, il portale specializzato SassuoloNews.net ha intervistato Giovanni Carnevali, amministratore delegato della società neroverde.

Il massimo dirigente del Sassuolo ha riassunto la finestra di gennaio del Sassuolo così, in partenza: "Abbiamo fatto degli investimenti, perché Bakola l'abbiamo acquistato, è un giocatore da 10 milioni di euro. E poi abbiamo riscattato Koné che avevamo in prestito con un diritto e uno dice perché l'avete acquistato in questo momento? Proprio perché noi abbiamo avuto delle richieste in questa fase di calciomercato. L'obiettivo nostro è quello di trattenerlo almeno fino alla fine del campionato e poi dopo vedere che cosa succederà".

Ha senza dubbio colpito il duplice acquisto operato dal Marsiglia nell'ultimo giorno del calciomercato di gennaio, con gli arrivi di Garcia e Bakola: "C'è un rapporto straordinario, perché ho avuto la fortuna di lavorare assieme a Pablo Longoria, agli inizi, è diventato il nostro responsabile dell'area scouting, è diventato presidente del Marsiglia ma è diventato perché ha delle capacità, delle caratteristiche come persona, come dirigente, proprio come responsabile che sta a capo di una società non peraltro è diventato presidente di questo grande club, perché una persona straordinaria. Con Roberto De Zerbi anche ci lega un rapporto speciale. Tre anni con noi, abbiamo fatto qualche cosa di bello, ci siamo divertiti tanto assieme e abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Giovanni Rossi è stato con me per non so 7, 8, 9 anni non so per quanto tempo ed è normale che c'è un rapporto speciale con loro ma ciò non toglie che poi alla fine ogni società cerca di portare a termine quello che è il risultato, il risultato migliore per entrambi. Con Bakola c'erano varie società importanti, anche molto più importanti del Sassuolo a livello europeo che hanno fatto richiesta a lui, un po' per i rapporti, un po' perché bene o male Sassuolo è riconosciuto anche per una società che fa crescere i ragazzi giovani, abbiamo avuto l'opportunità di acquistarlo ed è normale che se riusciamo a fare altre operazioni con loro, lo facciamo un po' perché noi conosciamo i giocatori ma anche perché c'è un rapporto che ci possa anche suggerire le qualità e le capacità di questi ragazzi".

C'è chi dice che l'arrivo di Pedro Felipe dalla Juventus sia una sorta di 'anticipo' per il rientro in bianconero di Muharemovic dalla prossima estate. Un'ipotesi smentita da Carnevali: "No, assolutamente no. Ma questo fa capire i rapporti che questa società riesce a costruire con i grandi club. Prima parlavamo dell'Olympique Marsiglia, parliamo anche della Juventus allora, perché la Juventus abbiamo fatto appunto questa operazione, Muharemovic è un po' il risultato di questi due anni con noi che, inutile nascondere, Muharemovic ha più richieste da varie società di calcio importanti. Abbiamo voluto riprovare ancora con un altro giovane, perché? Perché sappiamo le qualità, le caratteristiche, il ruolo che può mancare in questo momento all'interno della nostra rosa, per cui tutta una serie di opportunità che si vanno a creare ma che si vanno a cercare, per cui possiamo anche in questo caso, è una forma di collaborazione che abbiamo anche col club bianconero".

C'è chi dice che il Sassuolo avesse pensato all'acquisto di Konoplya per la fascia. Alla fine, comunque, è rimasto Coulibaly. Si esprime così Carnevali: "Sicuramente ci abbiamo pensato, ci abbiamo provato e non ti nascondo che Coulibaly ha avuto richieste da qualche club per cui vuol dire che Coulibaly è un giocatore che noi abbiamo preso e dobbiamo dargli il tempo ancora per inserirsi bene ma è un giocatore che può darci tanto per cui in quella fascia, in quella zona siamo abbastanza coperti perché? O miglioriamo, ma se non riusciamo a migliorarci dobbiamo rimanere così come siamo perché è meglio, non dobbiamo fare confusione, se no si rischia di fare confusione. Oggi la cosa peggiore in questa fase di mercato è confonderci le idee, per cui io penso che la scelta di rimanere così su questa fascia, anche perché questi due ragazzi qua ci stanno dando dei buoni risultati, per cui in questo momento siamo contenti con quello che abbiamo fatto".