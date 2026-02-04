TMW De Siervo fa eco a Conte sui calendari intasati: "Sta diventando un Risiko impossibile"

Tanti i temi toccati da Luigi De Siervo, amministratore di Lega Serie A, nel suo intervento a margine dell'evento milanese tra Haier, l'azienda che sta dietro alla RefCam, e lo stesso ente organizzatore del massimo campionato italiano.

A De Siervo, per esempio, è stato chiesto un giudizio sui calendari intasati. Un tema, quello delle troppe partite da dover disputare, sul quale non c'è un modo di pensare univoco, considerando per esempio che due allenatori dello stesso campionato come Conte e Allegri hanno dato due risposte diametralmente opposto sulla questione.

Ha detto, l'amministratore delegato di Serie A, a proposito dei calendari eccessivamente intasati: "Difficile generalizzare. Parliamo di Lega Calcio, che da anni combatte contro la congestione dei calendari. Siamo stati i primi a muovere azioni legali contro la FIFA, che proseguono e sono tuttora in atto. Le leghe sono schiacciate dalla pressione, guarda caso non si può prescindere dalle competizioni internazionali. I campionati cercano di mantenere un profilo e di garantire che lo spettacolo prosegua ad un certo livello. Conte solleva un problema giusto, ci sono giocatori che hanno ricordato come in altri anni si sia giocato altrettanto. Ma ci vuole un sistema per regolamentare il tutto, trovandosi in una tavola rotonda con le federazioni. E poi ci siamo noi che dobbiamo incastrare 38 partite e tempi di recupero adeguati per squadre che giocano sempre in giorni differenti. Sta diventando un Risiko impossibile".

