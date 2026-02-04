Inter, Bonny sostituito da Chivu contro il Torino: come sta l'attaccante francese
Arrivano novità sulle condizioni di Ange-Yoan Bonny. L'attaccante dell'Inter si è buttato a terra al minuto 55 in seguito ad uno scontro di gioco con Vlasic in mezzo al campo: episodio che ha indotto Cristian Chivu a togliere l'ex Parma - uscito zoppicando - per sostituirlo con Pio Esposito due minuti a seguire.
Secondo le informazioni riportate pochi istanti fa da Sport Mediaset, Bonny sta bene: ha preso una tacchettata sul ginocchio e si è ritrovato un taglio, ma il giocatore non ha riportato particolari infortuni. Solo uno spavento per i nerazzurri e nessun guaio serio, mentre il match contro il Torino resta sul 2-1 a Monza.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
