Inter, problemi per Bonny: Chivu lo toglie dal campo. Entra Pio Esposito con Lautaro

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 22:16Serie A
Yvonne Alessandro

Problemi fisici per Ange-Yoan Bonny. L'attaccante francese dell'Inter si è accasciato a terra al minuto 55, dopo un duello a metà campo con Vlasic: l'ex Parma ha chiesto il cambio alla panchina di Chivu, lasciando il terreno di gioco zoppicando. Due minuti per chiamare a rapporto sia Lautaro Martinez che Pio Esposito, con l'uscita dal campo di Bonny e Thuram. Esce anche Mkhitaryan per favorire l'ingresso di Sucic.

Segui il live di Inter-Torino!

