TMW Ventola su Pio Esposito: "Giocando all'Inter può crescere, ma bisogna lasciarlo un po' tranquillo"

"Quante possibilità ha l'Italia di andare al Mondiale? In questo momento è solo un aspetto mentale, abbiamo l'allenatore giusto, se guardo tecnicamente le squadre che andremo ad affrontare non posso pensare che l'Italia non vada al Mondiale". Presente a Milano all'evento che celebra la collaborazione tra Haier e Lega Calcio Serie A, Nicola Ventola ha parlato così di alcuni temi legati al campionato e non solo (qui le dichiarazioni integrali): "La palla è tonda e tutto può succede, però se facciamo l'Italia, con i giocatori che abbiamo in questo momento, dovremmo andare al Mondiale ecco…".

Un giudizio su Conceicao e Leao. "Il primo ha subito un po' di infortuni, un po' di alti e bassi, deve fare di più. Leao è un giocatore che stimo, ma anche lui alcune volte si assenta. Secondo me non è una prima punta anche se sta facendo bene, l'allenatore ha deciso di utilizzarlo così. Ma a detta di tutti, anche di amici che conosco che si allenano con lui, può sempre fare di più. Deve essere più continuo nei 90 minuti".

Cosa ne pensi di Pio Esposito? "Deve crescere, ma io dico una cosa: sono arrivato alla stessa età, sono partito fortissimo ma poi all'Inter la pressione è tanta… Quindi cerco sempre di lasciare un messaggio, ovvero lasciamolo crescere tranquillo. Sa difendere palla, è un uomo d'area di rigore, giocare in una grossa squadra come l'Inter che crea tanto non può far altro che farti crescere. Però ripeto, bisogna lasciarlo un po' tranquillo e parlarne meno".