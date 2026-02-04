Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Emmanuello è un nuovo giocatore del Pontedera. Vestirà la maglia numero 7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 18:28
Claudia Marrone

Lo avevamo anticipato ieri, adesso arriva anche l'ufficialità del tutto: Simone Emmanuello è un nuovo calciatore del Pontedera. Il giocatore, proprio l'ultimo giorno di mercato (lunedì 2 febbraio), aveva risolto il suo contratto con la Pro Vercelli, e ieri ha raggiunto l'accordo con i granata.

"L’US Città di Pontedera è lieta di annunciare l’ingaggio del calciatore Simone Emmanuello.

Centrocampista classe 1994, Emmanuello porta con sé un’importante esperienza nei campionati professionistici, con oltre 160 presenze in Serie C (5 gol e 8 assist) e 83 apparizioni in Serie B (6 gol e 7 assist). Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha vestito in carriera le maglie di Perugia, Cesena, Juventus Next Gen e Vicenza, legando il proprio percorso in maniera significativa alla Pro Vercelli, club con cui ha disputato complessivamente dodici stagioni. Centrocampista completo, dotato di fisicità e visione di gioco, ricopre principalmente il ruolo di regista.

Benvenuto a Pontedera, Simone".

Successivamente, il club ha fatto sapere che vestirà la maglia numero 7, lasciata libera da Migliardi.

