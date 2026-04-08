Dal Cile: Maripan ammette di aver diffuso foto intime di influencer. I suoi legali negano

In Cile si è tornati a parlare di Guillermo Maripan e non per le prestazioni o per il futuro in sospeso del difensore del Torino, ma per una vicenda extra campo che lo vede coinvolto e che va avanti da diverso tempo nelle aule dei tribunali.

Emerge un nuovo capitolo della battaglia legale tra Maripan e la influencer Carmen Castillo, nota come Carmen Tuitera. Lo scorso 24 marzo, nel corso dell'udienza al tribunale del Cile, il difensore del Torino avrebbe infatti riconosciuto di aver diffuso immagini intime della suddetta nel portale Infama, definendo il gesto "uno sfogo", una reazione impulsiva provocata da "un momento di rabbia". Così riferisce El Aire Libra.

La notizia sarebbe particolarmente rilevante in quanto fino ad oggi Maripan aveva sempre negato la cosa, modificando adesso la propria versione a seguito di una nuova denuncia da parte della donna, che lo aveva citato in giudizio con anche richiesta di pagamento di 200 milioni di pesos come risarcimento. Un colpo di scena processuale che rischia di avere ripercussioni anche sulla carriera del calciatore. La difesa del giocatore di proprietà del Torino, in ogni caso, smentisce qualsivoglia ammissione di colpevolezza, spiegando come si tratti di una strategia estorsiva e diffamatorio.

Il futuro di Maripan al Torino, in ogni caso, rimane in dubbio. Questo perché il difensore ha il contratto con i granata in scadenza al prossimo 30 giugno, con i tentativi di aprire un dialogo nei mesi scorsi che sono sempre andati a vuoto.