Torino, è fatta per il sostituto di Asllani: dal Cagliari arriva in prestito Prati. I dettagli
TUTTO mercato WEB
Il Torino ha definito l’arrivo di un nuovo rinforzo per il centrocampo. Il club granata ha infatti raggiunto l’accordo per Matteo Prati, individuato come il profilo giusto per completare la mediana in questa fase finale di mercato invernale.
La partenza anticipata di Kristjan Asllani, in direzione Besiktas, ha accelerato le operazioni, spingendo il direttore sportivo Gianluca Petrachi ad agire rapidamente per colmare il vuoto nel reparto. La trattativa per il centrocampista classe 2003 del Cagliari ha registrato un’accelerazione decisiva proprio questo giovedì, fino alla definizione dell’operazione: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Lo riporta Sky Sport-
Articoli correlati
È Prati l'alternativa a Fazzini: il Bologna lo vuole in prestito con diritto, il Cagliari chiede l'obbligo
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
Le più lette
2 Il paradosso mercato: Conte avrebbe avuto bisogno di un altro addio alla Kvaratskhelia. Juventus e Inter tornano dalle trasferte con due ufficialità: i rinforzi sono un'urgenza
4 Ranking per il 5° posto Champions, l'Italia perde altro terreno. Inghilterra, blindato il posto extra
Ora in radio
Primo piano
Il Cagliari, l'importanza di Pisacane, le parole su Palestra e il sogno Nazionale: Ze Pedro si racconta
Kristjan Asllani vicinissimo al Besiktas. Accordo con l'Inter: prestito con diritto di riscatto. I dettagli
Serie A
Serie B
Avellino, Izzo si presenta: "Scelta di cuore, ho un sogno. Infortunio? Starò fuori almeno 30 giorni"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile