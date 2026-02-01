Live TMW Torino, Prati: "Qui è un bel gruppo, abbiamo lottato. Cairo mi ha voluto fortemente"

15.18 - Il centrocampista del Torino, Matteo Prati, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Lecce, valida per la ventitresima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Quali sono le prime sensazioni?

"La squadra mi ha accolto al meglio, tutti mi hanno fatto sentire parte della squadra. Mi sentivo in dovere di ricambiare la fiducia, ho trovato un gruppo unito che ha dimostrato di lottare nelle difficoltà. Abbiamo vinto perché eravamo convinti di ciò che volevamo fare"

Come mai ha accettato il Toro?

"Il presidente e la società mi hanno voluto fortemente, è una piazza importante e voglio dare il mio contributo. Credo nel progetto, mi giocherò le mie carte per restare"

Il suo rapporto con Casadei è speciale

"Abbiamo giocato insieme a Cesena, poi in varie nazionali giovanili. Sicuramente è un aspetto che aiuta, abbiamo un bel rapporto. La mia squalifica? Purtroppo ho preso il giallo..."

Cosa le ha chiesto Baroni?

"Ho fatto un allenamento, tutti mi hanno spiegato bene i movimenti e le situazioni. Quando sono sceso in campo sapevo cosa fare, ringrazio tutti"

Ore 15.22 - Termina la conferenza stampa di Prati