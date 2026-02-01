Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Torino, Prati: "Qui è un bel gruppo, abbiamo lottato. Cairo mi ha voluto fortemente"

Torino, Prati: "Qui è un bel gruppo, abbiamo lottato. Cairo mi ha voluto fortemente"TUTTO mercato WEB
© foto di Maria Laura Scifo
Oggi alle 15:22Serie A
Emanuele Pastorella

15.18 - Il centrocampista del Torino, Matteo Prati, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Lecce, valida per la ventitresima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Quali sono le prime sensazioni?
"La squadra mi ha accolto al meglio, tutti mi hanno fatto sentire parte della squadra. Mi sentivo in dovere di ricambiare la fiducia, ho trovato un gruppo unito che ha dimostrato di lottare nelle difficoltà. Abbiamo vinto perché eravamo convinti di ciò che volevamo fare"

Come mai ha accettato il Toro?
"Il presidente e la società mi hanno voluto fortemente, è una piazza importante e voglio dare il mio contributo. Credo nel progetto, mi giocherò le mie carte per restare"

Il suo rapporto con Casadei è speciale
"Abbiamo giocato insieme a Cesena, poi in varie nazionali giovanili. Sicuramente è un aspetto che aiuta, abbiamo un bel rapporto. La mia squalifica? Purtroppo ho preso il giallo..."

Cosa le ha chiesto Baroni?
"Ho fatto un allenamento, tutti mi hanno spiegato bene i movimenti e le situazioni. Quando sono sceso in campo sapevo cosa fare, ringrazio tutti"

Ore 15.22 - Termina la conferenza stampa di Prati

Articoli correlati
Torino, Adams: "Vincere oggi era molto importante, spero sia un nuovo inizio per... Torino, Adams: "Vincere oggi era molto importante, spero sia un nuovo inizio per noi"
Torino, Zapata: "Peccato non aver segnato, è stata una settimana lunga e pesante"... Torino, Zapata: "Peccato non aver segnato, è stata una settimana lunga e pesante"
Lecce, Sottil: "Siamo vivi, peccato per la sconfitta. Ripartiamo dalla prestazione"... Lecce, Sottil: "Siamo vivi, peccato per la sconfitta. Ripartiamo dalla prestazione"
Altre notizie Serie A
Sassuolo attivo sul fronte cessioni: Odenthal, Skjellerup e Paz vanno in Serie B TMWSassuolo attivo sul fronte cessioni: Odenthal, Skjellerup e Paz vanno in Serie B
Scatto Udinese per Mlacic. Dirigenti in Croazia per chiudere con l'Hajduk Spalato... TMWScatto Udinese per Mlacic. Dirigenti in Croazia per chiudere con l'Hajduk Spalato
Il Como crea ma non segna, l'Atalanta si salva in 10: si resta sullo 0-0 all'intervallo... Il Como crea ma non segna, l'Atalanta si salva in 10: si resta sullo 0-0 all'intervallo
Napoli su Juanlu Sanchez? Almeyda: "Lo vedo improbabile, non ci sono ancora offerte"... Napoli su Juanlu Sanchez? Almeyda: "Lo vedo improbabile, non ci sono ancora offerte"
Atalanta, Lookman è in partenza per Madrid. I dettagli del trasferimento all'Atletico... TMWAtalanta, Lookman è in partenza per Madrid. I dettagli del trasferimento all'Atletico
Juventus su Icardi trova conferme. Che sorpresa, dopo lo strappo con Spalletti all'Inter... Juventus su Icardi trova conferme. Che sorpresa, dopo lo strappo con Spalletti all'Inter
Torino, Adams: "Vincere oggi era molto importante, spero sia un nuovo inizio per... Torino, Adams: "Vincere oggi era molto importante, spero sia un nuovo inizio per noi"
Torino, Zapata: "Peccato non aver segnato, è stata una settimana lunga e pesante"... Torino, Zapata: "Peccato non aver segnato, è stata una settimana lunga e pesante"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
Le più lette
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
2 Bologna-Milan, le probabili formazioni: Allegri con Leao e Pulisic, anche se scalpita Fullkrug
3 Serie A, 23^ giornata LIVE: Raspadori e Frattesi partono titolari
4 Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesi
5 Cremonese-Inter, le probabili formazioni: Chivu con la difesa tipo
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso Juventus, tentativo per Icardi. Dal Galatasaray che sfiderà in Champions
Immagine top news n.1 Atalanta, Percassi annuncia: "Accordo verbale con l'Atletico per Lookman"
Immagine top news n.2 Juventus attivissima sul mercato. Fatta per Holm, al Bologna va Joao Mario: le formule
Immagine top news n.3 Rilancio decisivo Atletico, Lookman verso Madrid. Stipendio monstre, da limare dettagli
Immagine top news n.4 Inter, Diaby tramontato, anzi no: oggi un nuovo tentativo per l'attaccante dell'Al-Ittihad
Immagine top news n.5 PSV bruciato, il Milan accoglie Cissé: visite per il giocatore che resterà a Catanzaro
Immagine top news n.6 La 23^ giornata di Serie A entra nel vivo: la classifica aggiornata e le probabili formazioni
Immagine top news n.7 Il Cagliari vola: 4-0, tracollo Verona. Zanetti rischia, Sogliano: "Normale fare valutazioni"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo attivo sul fronte cessioni: Odenthal, Skjellerup e Paz vanno in Serie B
Immagine news Serie A n.2 Scatto Udinese per Mlacic. Dirigenti in Croazia per chiudere con l'Hajduk Spalato
Immagine news Serie A n.3 Il Como crea ma non segna, l'Atalanta si salva in 10: si resta sullo 0-0 all'intervallo
Immagine news Serie A n.4 Napoli su Juanlu Sanchez? Almeyda: "Lo vedo improbabile, non ci sono ancora offerte"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Lookman è in partenza per Madrid. I dettagli del trasferimento all'Atletico
Immagine news Serie A n.6 Juventus su Icardi trova conferme. Che sorpresa, dopo lo strappo con Spalletti all'Inter
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 22ª giornata: dopo i primi 45', non vanno oltre l'1-1 Reggiana e Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Sebastiani annuncia altri innesti. Tra questi Nestorovski? Trattativa in corso
Immagine news Serie B n.3 Reggiana-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: in avanti, Gondo vs Maistro-Gabrielloni
Immagine news Serie B n.4 Non si ferma la Juve Stabia. Nel mirino dei campani c'è Diakitè del Palermo: si lavora al prestito
Immagine news Serie B n.5 L'Empoli guarda in A per i rinforzi. Nel mirino Hojholt del Pisa e Sabiri della Fiorentina
Immagine news Serie B n.6 Monza-Padova, i convocati di Bianco: recuperato Dany Mota. Prima chiamata per Cutrone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 24ª giornata: dopo i primi 45', Benevento in crisi. Sorride la Juventus Next Gen
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 24ª giornata: Vincenza inarrestabile, Pro Patria ko. L'AlbinoLeffe frena il Cittadella
Immagine news Serie C n.3 Il Team Altamura punta a rinforzare la difesa. Nel mirino c'è Camigliano del Potenza
Immagine news Serie C n.4 Innesto in difesa per l'Arezzo: prelevato a titolo definitivo dal Pisa Casarosa
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 24ª giornata: dopo 45', Vicenza già avanti di due reti. Cittadella fermato sul pari
Immagine news Serie C n.6 Juventus, visite mediche per Oboavwoduo. Arriva dal City e verrà aggregato alla Next Gen
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Inter, i nerazzurri vogliono allungare in vetta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
Immagine news Calcio femminile n.2 Scontri diretti per Lazio e Fiorentina, il programma della 12ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Dopo quattro anni e mezzo Peyraud-Magnin saluta definitivamente la Juventus Women
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Con la Lazio voglio una prova gagliarda. Ma anche un buon risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "A Parma servirà una prestazione attenta, puntuale e qualitativa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping