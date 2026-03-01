Torino, Prati: "D'Aversa è arrivato con tanta carica. Lazio forte, ecco cosa ci ha detto"
TUTTO mercato WEB
Matteo Prati, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio e in seguito al cambio panchina. Dall'esonero di Baroni all'arrivo di Roberto D'Aversa al timone granata: "Il mister è arrivato con molta carica, con idee e concetti di gioco. Ci ha detto di andare in campo tranquilli".
Ora come si riparte? Bisogna prendersi maggiori responsabilità...
"Sicuramente sono d'accordo con quello che ha detto Vlasic. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità per aumentare il contributo alla squadra".
Cosa vi ha chiesto D'Aversa oggi?
"Con il mister abbiamo lavorato su fase di possesso e non possesso. Lazio squadra forte, abbiamo cercato di lavorare per metterli più in difficoltà possibile".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"
Serie A
Serie B
Frosinone, Alvini: "Risultato straordinario. Se il pubblico ti applaude vuol dire che hai giocato a calcio"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"