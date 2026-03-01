Torino, Prati: "D'Aversa è arrivato con tanta carica. Lazio forte, ecco cosa ci ha detto"

Matteo Prati, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Lazio e in seguito al cambio panchina. Dall'esonero di Baroni all'arrivo di Roberto D'Aversa al timone granata: "Il mister è arrivato con molta carica, con idee e concetti di gioco. Ci ha detto di andare in campo tranquilli".

Ora come si riparte? Bisogna prendersi maggiori responsabilità...

"Sicuramente sono d'accordo con quello che ha detto Vlasic. Ognuno deve prendersi le sue responsabilità per aumentare il contributo alla squadra".

Cosa vi ha chiesto D'Aversa oggi?

"Con il mister abbiamo lavorato su fase di possesso e non possesso. Lazio squadra forte, abbiamo cercato di lavorare per metterli più in difficoltà possibile".