Torino, Prati sicuro: "Vogliamo salvare il Toro, dimostriamo il nostro valore"

Prima del match tra Torino e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN il centrocampista Matteo Prati: "Nello spogliatoio ci siamo riuniti perché sappiamo l'importanza di questo momento e sappiamo cosa migliorare per ciò che non è andato. Il nuovo mister ci ha detto del nostro valore e di dimostrarlo. Questa settimana abbiamo lavorato sulla fase difensiva, sappiamo che dobbiamo dare tanto e dimostrarlo è necessario. Vogliamo salvare il Toro".

Le formazioni ufficiali dell'incontro.



TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri