Torino, ecco Obrador. Bijlow al Genoa, Stanciu saluta, Lang vicino al Gala: le top news delle 22

È tutto pronto per il passaggio di Mathias Lovik al Trabzonspor, squadra turca. Secondo quanto riporta Ht Spor, portale turco, è tutto fatto con il Parma per il trasferimento del classe 2002 norvegese, che è già salito un volo privato che lo porterà in Turchia.

Ha concluso le visite mediche Justin Bijlow, nuovo portiere del Genoa in arrivo dal Feyenoord: contratto fino a giugno con il club ligure, che ha però una opzione per rinnovare con l'olandese fino al 2029.

Quanto avvenuto domenica sull’A1 avrà conseguenze per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Nella giornata di ieri, all’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola - diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara - e un gruppo di sostenitori rossoblù - a loro volta diretti a Torino - ha portato a scontri, con scene da far west che hanno coinvolto circa 200 ultras. Secondo quanto raccolto da TMW, l’intenzione delle autorità è di seguire la linea del massimo rigore nei confronti delle tifoserie coinvolte in episodi di questo tipo, anche se ovviamente si tratta di decisioni che penalizzano tutti per il comportamento di alcuni. Nei prossimi giorni - probabilmente già domani la decisione - ci saranno infatti riunioni degli organi preposti, ed è in questo momento molto forte il rischio che ai tifosi di Fiorentina e Roma siano vietate le trasferte fino al termine della stagione.

Nuovo rinforzo per la difesa del Torino, che ha annunciato l'arrivo di Rafel Obrador dal Benfica: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Diego Coppola potrebbe tornare a giocare in Serie A in questo calciomercato di gennaio. C'è infatti più di una squadra sulle tracce del difensore centrale classe 2003, che la scorsa estate ha lasciato l'Hellas Verona per tentare l'avventura in Premier League con la maglia del Brighton, squadra in cui però ha trovato poco spazio. Secondo quanto appreso da TMW, comunque, per permettergli di raccogliere un minutaggio maggiore, i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione. E in Serie A c'è chi ci pensa: la Fiorentina è attenta sul calciatore, che potrebbe diventare un'idea in itinere anche per il Milan.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro il Copenaghen: "Oggi ha parlato il dottore, così siamo andati più nello specifico. Quando succedono infortuni gravi c'è poco da dire, restano 3-4 mesi... A volte ci sono delle cose che non ti puoi spiegare ed è inevitabile che quando devono giocare sempre gli stessi c'è un sovraccarico e qualcuno può pagare. La soluzione è molto chiara, stiamo cercando di tenere botta e bene, complimenti a tutti. Siamo in grandissima difficoltà. Pure Neres ha avuto problemi al tendine, sono cose inspiegabili. Sono annate strane, c'è tanta negatività che arriva da altre parti, ma lo accettiamo. Ognuno deve fare il proprio lavoro e cercare di trovare sempre soluzioni. Non c'è nessun mago qui, cerchiamo di onorare la maglia e il tricolore che portiamo sul petto".

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della partita di domani contro il Copenaghen, squadra nella quale ha giocato in passato: "Per me è sempre un'emozione speciale tornare a casa, qui ho già segnato con la maglia dello United e spero di farlo domani".

Il Bournemouth continua a pescare in Italia e sta pressando la Lazio per avere Christos Mandas: il portiere della Lazio ha già detto sì alla proposta del club inglese, un accordo raggiunto ieri secondo quanto da noi raccolto, adesso serve trovare una quadra da club. Allo stato attuale l'offerta complessiva delle Cherries è da 22 milioni tra prestito oneroso superiore ai 2 milioni per sei mesi e diritto di riscatto a 20: la Lazio non dà il via libera senza però un obbligo, visto che deve mettere a bilancio la plusvalenza per i noti motivi legati all'indice di liquidità. Le prossime ore saranno decisive soprattutto per capire se il club inglese alzerà ulteriormente l'offerta per provare a convincere Lotito.

Solo questione di tempo, ma la storia tra Noa Lang e il Napoli è ai titoli di coda. Infatti, stando alle ultime informazioni riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'esterno d'attacco olandese classe '99 finirà al Galatasaray: il club turco starebbe aspettando solamente il via libera finale dai partenopei per chiudere l'operazione.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del match di domani contro l'Inter, descrivendo così la squadra nerazzurra: "Sono molto simili alla versione di Inzaghi, ma Chivu ha portato una grande mentalità, vogliono dominare tutte le gare".

Si è conclusa in questi minuti l'avventura poco fruttuosa di Nicolae Stanciu al Genoa. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, ha parlato anche con lui. Il club di Villa Rostan ha firmato la risoluzione consensuale con il giocatore e presto le strade si dovrebbero separare definitivamente. In stagione, dopo la rete messa a segno contro il Vicenza in Coppa Italia il 15 agosto scorso, Stanciu ha collezionato soltanto sette presenze fra campionato e Coppa Italia senza realizzare altri gol.