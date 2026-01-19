Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Torino, ecco Obrador. Bijlow al Genoa, Stanciu saluta, Lang vicino al Gala: le top news delle 22

Torino, ecco Obrador. Bijlow al Genoa, Stanciu saluta, Lang vicino al Gala: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:01Serie A
Alessio Del Lungo

È tutto pronto per il passaggio di Mathias Lovik al Trabzonspor, squadra turca. Secondo quanto riporta Ht Spor, portale turco, è tutto fatto con il Parma per il trasferimento del classe 2002 norvegese, che è già salito un volo privato che lo porterà in Turchia.

Ha concluso le visite mediche Justin Bijlow, nuovo portiere del Genoa in arrivo dal Feyenoord: contratto fino a giugno con il club ligure, che ha però una opzione per rinnovare con l'olandese fino al 2029.

Quanto avvenuto domenica sull’A1 avrà conseguenze per le tifoserie di Fiorentina e Roma. Nella giornata di ieri, all’altezza di Casalecchio di Reno, l’incrocio tra un gruppo di sostenitori viola - diretti a Bologna per la gara del Dall’Ara - e un gruppo di sostenitori rossoblù - a loro volta diretti a Torino - ha portato a scontri, con scene da far west che hanno coinvolto circa 200 ultras. Secondo quanto raccolto da TMW, l’intenzione delle autorità è di seguire la linea del massimo rigore nei confronti delle tifoserie coinvolte in episodi di questo tipo, anche se ovviamente si tratta di decisioni che penalizzano tutti per il comportamento di alcuni. Nei prossimi giorni - probabilmente già domani la decisione - ci saranno infatti riunioni degli organi preposti, ed è in questo momento molto forte il rischio che ai tifosi di Fiorentina e Roma siano vietate le trasferte fino al termine della stagione.

Nuovo rinforzo per la difesa del Torino, che ha annunciato l'arrivo di Rafel Obrador dal Benfica: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dallo Sport Lisboa e Benfica, a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafel Obrador Burguera.

Diego Coppola potrebbe tornare a giocare in Serie A in questo calciomercato di gennaio. C'è infatti più di una squadra sulle tracce del difensore centrale classe 2003, che la scorsa estate ha lasciato l'Hellas Verona per tentare l'avventura in Premier League con la maglia del Brighton, squadra in cui però ha trovato poco spazio. Secondo quanto appreso da TMW, comunque, per permettergli di raccogliere un minutaggio maggiore, i Seagulls avrebbero aperto al prestito secco di Coppola fino al termine della stagione. E in Serie A c'è chi ci pensa: la Fiorentina è attenta sul calciatore, che potrebbe diventare un'idea in itinere anche per il Milan.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions contro il Copenaghen: "Oggi ha parlato il dottore, così siamo andati più nello specifico. Quando succedono infortuni gravi c'è poco da dire, restano 3-4 mesi... A volte ci sono delle cose che non ti puoi spiegare ed è inevitabile che quando devono giocare sempre gli stessi c'è un sovraccarico e qualcuno può pagare. La soluzione è molto chiara, stiamo cercando di tenere botta e bene, complimenti a tutti. Siamo in grandissima difficoltà. Pure Neres ha avuto problemi al tendine, sono cose inspiegabili. Sono annate strane, c'è tanta negatività che arriva da altre parti, ma lo accettiamo. Ognuno deve fare il proprio lavoro e cercare di trovare sempre soluzioni. Non c'è nessun mago qui, cerchiamo di onorare la maglia e il tricolore che portiamo sul petto".

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così della partita di domani contro il Copenaghen, squadra nella quale ha giocato in passato: "Per me è sempre un'emozione speciale tornare a casa, qui ho già segnato con la maglia dello United e spero di farlo domani".

Il Bournemouth continua a pescare in Italia e sta pressando la Lazio per avere Christos Mandas: il portiere della Lazio ha già detto sì alla proposta del club inglese, un accordo raggiunto ieri secondo quanto da noi raccolto, adesso serve trovare una quadra da club. Allo stato attuale l'offerta complessiva delle Cherries è da 22 milioni tra prestito oneroso superiore ai 2 milioni per sei mesi e diritto di riscatto a 20: la Lazio non dà il via libera senza però un obbligo, visto che deve mettere a bilancio la plusvalenza per i noti motivi legati all'indice di liquidità. Le prossime ore saranno decisive soprattutto per capire se il club inglese alzerà ulteriormente l'offerta per provare a convincere Lotito.

Solo questione di tempo, ma la storia tra Noa Lang e il Napoli è ai titoli di coda. Infatti, stando alle ultime informazioni riportate dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l'esterno d'attacco olandese classe '99 finirà al Galatasaray: il club turco starebbe aspettando solamente il via libera finale dai partenopei per chiudere l'operazione.

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato del match di domani contro l'Inter, descrivendo così la squadra nerazzurra: "Sono molto simili alla versione di Inzaghi, ma Chivu ha portato una grande mentalità, vogliono dominare tutte le gare".

Si è conclusa in questi minuti l'avventura poco fruttuosa di Nicolae Stanciu al Genoa. Il centrocampista rumeno, arrivato a parametro zero dal Damac, ha lasciato poco il segno fra prestazioni che non hanno convinto la società oltre ad un infortunio al bicipite femorale nel mese di ottobre. E in questo mercato di gennaio, la dirigenza rossoblù (oltre a valutare) diversi profili in entrata e in uscita, ha parlato anche con lui. Il club di Villa Rostan ha firmato la risoluzione consensuale con il giocatore e presto le strade si dovrebbero separare definitivamente. In stagione, dopo la rete messa a segno contro il Vicenza in Coppa Italia il 15 agosto scorso, Stanciu ha collezionato soltanto sette presenze fra campionato e Coppa Italia senza realizzare altri gol.

Articoli correlati
Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia... Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia
Buffon sulla Nazionale: "Nulla è lasciato al caso, conta arrivare ai giorni decisivi... Buffon sulla Nazionale: "Nulla è lasciato al caso, conta arrivare ai giorni decisivi senza rimpianti"
Si è conclusa la 21^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle Si è conclusa la 21^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
Altre notizie Serie A
Lazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"... Live TMWLazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"
Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia... Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia
Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio... Live TMWComo, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol... Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol è finita"
Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma... Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma
Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"... Fabregas: "È un percorso tosto, c'è grande fiducia. Io sono contentissimo al Como"
Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico... Como, benvenuto al vero Baturina: che numeri in 3 gare, è il discendente di Nico Paz
Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo... Como, Baturina: "Sto crescendo perché ho vicino tutta la squadra. Europa? Vedremo alla fine"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Lazio-Como, le probabili formazioni: in mediana c'è Belahyane, straordinari per Douvikas
3 Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee
4 Si è conclusa la 21^ di Serie A: tutti i risultati, i tabellini e le pagelle
5 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, Conte: "Tutti questi infortuni sono cose inspiegabili. Lukaku? Ci vuole pazienza"
Immagine top news n.1 Scontri sull'A1, si va verso il divieto di trasferta fino a fine stagione per i tifosi di Fiorentina e Roma
Immagine top news n.2 Inter, Chivu: "Arsenal al top in Europa insieme al Bayern. Saremo la miglior versione di noi stessi"
Immagine top news n.3 Lucca in Premier League, scambio Fiorentina-Bologna: i 10 colpi che dobbiamo aspettarci questa settimana
Immagine top news n.4 La Fiorentina spinge per Fabbian, al Bologna andrebbe Sohm. Affare avviato, il punto
Immagine top news n.5 Trionfo Senegal in Coppa, Papa Waigo: "Mané ha salvato la faccia di tutto il calcio africano"
Immagine top news n.6 Ronaldo batte la Juventus in tribunale: non dovrà restituire i 9,7 milioni del periodo Covid
Immagine top news n.7 Torino, un rinforzo per Baroni: visite mediche iniziate per Rafa Obrador
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
Immagine news podcast n.2 McKennie show con la Juventus: perché non sta ancora rinnovando?
Immagine news podcast n.3 La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali
Immagine news podcast n.4 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, che salto: miracolo o grande lavoro di Allegri? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, il perché di tutti questi infortuni secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Baiano: "Roma, che esordio Malen. Inter? Le altre devono solo sperare che..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Provedel: "Sconfitta brutta, hanno fatto tutto loro. Il mercato non ci compete"
Immagine news Serie A n.2 Lazio, Sarri: "Il gol in apertura ha condizionato la partita. Difficoltà? No ad alibi"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, si guarda al parametro zero Kessié in vista di giugno: lascerà l'Arabia
Immagine news Serie A n.4 Como, Fabregas: "Oggi vittoria importante. Il nuovo fuorigioco cambierà il calcio negativamente"
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Sarri: "Non siamo stati così disastrosi nel primo tempo, dopo il terzo gol è finita"
Immagine news Serie A n.6 Lautaro Valenti ha ammiratori in patria: il Rosario Central sull'argentino del Parma
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Mantova, Balcot: "Questa è la mia grande opportunità. Voglio conquistare Modesto"
Immagine news Serie B n.2 Dal giallorosso della Roma a quello del Catanzaro: il 2008 Vella alla corte di Aquilani
Immagine news Serie B n.3 Empoli, report medico: ricostruzione del crociato anteriore per Pietro Pellegri
Immagine news Serie B n.4 Venezia, in stand-by la trattativa per Dagasso. Su Condé si è inserito il Linz
Immagine news Serie B n.5 Bedin sul cambio di proprietà del Padova: "Banzato imprenditore serio e solido"
Immagine news Serie B n.6 Avellino, pista Izzo sempre calda: il difensore apre al ritorno e tratta con il Monza
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Benevento, Caldirola: "Voglio riportare questo club in B. Floro? Mi ricorda Palladino"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-2. Agli squali il derby e i tre punti
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: è del Giugliano il primo esonero del nuovo anno
Immagine news Serie C n.4 Chiamatelo Mr. Incredibile! Fabio Gallo imbattuto in Serie C da 54 giornate
Immagine news Serie C n.5 Trapani, ennesima sirena di mercato: per Niko Kirwan si fa sotto il Potenza
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 22ª giornata: Cosenza-Crotone 0-1 al 45'. In rete Di Pasquale al 32'
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Arsenal, i nerazzurri si giocano la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Copenhagen-Napoli, gli azzurri non possono sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lazio-Como, la corsa all'Europa passa dall'Olimpico
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Top11 della Serie A Women: tris per Inter e Roma. E brillano le stelle delle 'piccole'
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus, Sliskovic torna dal prestito e viene ceduta in Germania: giocherà all'Amburgo
Immagine news Calcio femminile n.3 È della Roma il primo tentativo di fuga in Serie A Women. Che bagarre per la salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter Women, Csiszár: "Questi tre punti significano tantissimo, dobbiamo continuare così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Rossettini: "Vittoria fondamentale in vista del derby. Ma serve un altro atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter W., Piovani: "Prestazione straordinaria, le ragazze hanno alzato l’asticella del professionismo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)