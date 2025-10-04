Torino in campo contro la Lazio, Ngonge: "Abbiamo la società che ci sostiene"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante del Torino, Cyril Ngonge, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lazio-Torino.
Che aria si respira nello spogliaoio?
"L'aria è buona, siamo convinti, rimaniamo positivi".
La presenza di Cairo in settimana al Filadelfia vi responsabilizza?
"Non cambia tanto, abbiamo la società che ci sostiene".
Quale può essere la chiave oggi?
"Rimanere positivi, la chiave è di andare sul campo a dimostrarlo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women