Torino, Kulenovic: "Abbiamo dato tutto, Mandzukic il mio idolo"

L’inter batte il Torino 2-1 e accede alle semifinali di Coppa Italia. Per i granata a segno il neo acquisto Sandro Kulenovic, intervenuto in conferenza stampa nel post partita.

Qual è la tua emozione al di là della sconfitta?

“Sono contento di poter aiutare la squadra. Abbiamo dato tutto, la squadra è più importante di me”.

Cosa ti chiede Baroni tatticamente?

“Sono arrivato cinque giorni fa e devo imparare. Faccio tutto quello che vuole il mister e con il tempo sarà meglio”.

Avevi un attaccante come idolo?

“Il mio idolo è sempre stato Mario Manduzkic”.