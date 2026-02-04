Torino, Kulenovic: "Abbiamo dato tutto, Mandzukic il mio idolo"
L’inter batte il Torino 2-1 e accede alle semifinali di Coppa Italia. Per i granata a segno il neo acquisto Sandro Kulenovic, intervenuto in conferenza stampa nel post partita.
Qual è la tua emozione al di là della sconfitta?
“Sono contento di poter aiutare la squadra. Abbiamo dato tutto, la squadra è più importante di me”.
Cosa ti chiede Baroni tatticamente?
“Sono arrivato cinque giorni fa e devo imparare. Faccio tutto quello che vuole il mister e con il tempo sarà meglio”.
Avevi un attaccante come idolo?
“Il mio idolo è sempre stato Mario Manduzkic”.
