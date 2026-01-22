Torino, Masina torna con un problema al bacino. Prolungherà la sua assenza, out anche con il Como

In casa Torino la novità di ieri è stata il ritorno, non in buone condizione e dopo oltre un mese, di Adam Masina. Il difensore, con il Marocco, è arrivato fino alla finale di Coppa d’Africa (persa ai supplementari con il Senegal): proprio da quella gara Masina è uscito malconcio, tanto che il difensore va ad aggiungersi all’elenco degli indisponibili contro il Como.

Il problema è una forte contusione al bacino, che gli impedirà di rispondere alla chiamata di Baroni e che probabilmente lo costringerà a dover rinunciare anche alla successiva sfida in programma al Grande Torino, quella col Lecce. Una tegola non di poco conto per il tecnico granata che dunque non potrà variare di molto la difesa viste nelle ultime uscite.

Per la partita contro la squadra di Fabregas resta quindi l’emergenza in difesa: a disposizione ci saranno gli stessi uomini già visti contro la Roma – Tameze, Coco e Ismajli – oltre a Maripan. Il francese, sia in Coppa Italia sia in campionato contro i giallorossi, è stato schierato dall’inizio al posto del cileno. L’assenza di Masina, che impedirà all’allenatore di avere nuove alternative in attesa che si sblocchi il mercato, va ad aggiungersi alle altre già note.