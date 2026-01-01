Torino, Ngonge è già in uscita? Il belga non gioca più e il Napoli ha contattato i granata

Nel corso di Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il protagonista è stato anche Cyril Ngonge. L’emittente napoletana ha invitato a tenere alta l’attenzione sul futuro dell’esterno offensivo, spiegando come l’attuale assetto tattico del Torino, schierato con il 3-5-2, rischi di chiudergli completamente gli spazi.

Secondo la suddetta fonte, il cambio di sistema adottato dai granata ha inciso in maniera significativa sulle possibilità di utilizzo di Ngonge, che fatica a trovare una collocazione naturale all’interno di questo modulo. Una situazione che potrebbe portare il giocatore a perdere continuità e centralità, con conseguenze evidenti anche sul suo rendimento complessivo e sulla percezione del suo valore.

Proprio per questo motivo, il Napoli starebbe ragionando insieme alla società granata per individuare una soluzione condivisa. L’idea è permettere al calciatore di cambiare contesto e trovare maggiore spazio, evitando così di tenerlo ai margini e di rischiare un deprezzamento del cartellino. Le valutazioni sono in corso e la sensazione è che, nelle prossime settimane, possano emergere scenari utili a sbloccare la situazione.