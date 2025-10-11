Napoli, 40 giorni senza clean sheet. Ma al rientro dalla sosta Conte avrà un'arma in più

In casa Napoli arrivano buone notizie da Castel Volturno per Antonio Conte in vista della trasferta del 18 ottobre contro il Torino. Dopo settimane di stop, Alessandro Buongiorno è ormai vicino al pieno recupero e, secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la sua ex squadra.

Il difensore azzurro aveva subito un doppio stop nelle ultime settimane: prima l’operazione per pubalgia, poi una fastidiosa lesione all’adduttore sinistro che lo aveva tenuto lontano dai campi dopo le gare contro Cagliari, Fiorentina e Manchester City. Ora, però, il centrale è pronto a rientrare e a riappropriarsi del suo posto al centro della difesa.

Un ritorno fondamentale per un Napoli che da troppo tempo fatica a trovare equilibrio e solidità nel reparto arretrato: l’ultima partita con la porta inviolata risale infatti al 30 agosto, nel successo interno contro il Cagliari. Da allora, gli azzurri hanno sempre subito almeno una rete, un dato che preoccupa Conte e che rende ancora più prezioso il rientro dell’ex capitano del Torino.