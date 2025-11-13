Walter Sabatini sulla Juventus: "Con Spalletti può lottare per lo Scudetto. E non perderà Yildiz"

Ai microfoni di 'Fuori di Juve' su Radio Bianconera, il direttore sportivo Walter Sabatini ha parlato del momento della squadra affidata a Luciano Spalletti: "La storia sua parla chiaro, ha vinto allo Zenit in un campionato che neanche conosceva, poi l'impresa di Napoli è ancora viva nei cuori della gente, ottenuta con un gioco spettacolare ed europeo. Voglio ricordare agli juventini che ha fatto bene anche con la Roma, tanti punti quando la Juve faceva 100 punti. Questo allenatore tirerà fuori il massimo dai giocatori che ha. E' questa la sua forza. Allenerà con grande trasporto, come ha sempre fatto".

Sulle chance da Scudetto dei bianconeri ha aggiunto: "Può lottare sicuramente. Le dichiarazioni che ha fatto è una legittimazione della squadra, che si sentiva discussa fino al giorno prima. Manda un messaggio chiaro ai calciatori così, garantendo sulla loro qualità e credo che i giocatori daranno una risposta adeguata".

Sul mercato e le delusioni (finora) David e Openda, potrà incidere: "E' un ottimizzatore delle risorse che ha. Alla mia Roma sono esplosi giocatori importanti con lui, vedi Nainggolan, che da mediano fu trasformato anche in zona gol. Ci sono giocatori che hanno una loro storia, dovranno adeguare il loro rendimento alla fama che li ha preceduti. Se li hanno presi è valutando la loro storia e qualità che faranno vedere".

Il futuro di Yildiz?

"La Juve non perde giocatori a favore di altri club importanti. La Juve è il massimo, i calciatori lo sanno e prima di andarsene devono ricevere offerte importanti, sia economicamente che tecnicamente. E' un talento vero, la Juve deve stare attenta, è giovane ma è già considerato un leader. Per me la Juve non lo perderà sicuramente".

Infine sul futuro di Dusan Vlahovic: "Vale quello che ha detto Comolli, penso che il serbo butterà in campo tutte le sue energie per rendere al massimo. Ha grande orgoglio e tornerà ad essere quello che tutti vorrebbero che sia e che è stato alla Fiorentina. Quando Vlahovic gioca, e ora lo sta facendo, è uno che fa la differenza. E lo sa anche Spalletti, che gli darà lo spazio giusto. Non penso che voglia perderlo la Juve, quindi se ci saranno le condizioni si lavorerà sul rinnovo, così come Yildiz".