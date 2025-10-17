TMW
Torino, si ferma Aboukhlal: risentimento muscolare al flessori della coscia
Brutta tegola per il Torino: Zakaria Aboukhlal risentimento muscolare a flessori coscia sinistra, per non rischiarlo non sarà convocato per il Napoli. Venendo agli altri lungodegenti, Tino Anjorin è segnalato in miglioramento, ma anche lui non sarà tra i convocati.
Capitolo Ismajli: oggi il difensore si allenerà coi compagni, farà la rifinitura in gruppo, poi si vedrà.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
