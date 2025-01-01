Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Colpo di scena in casa Lecce: reintegrato Maleh. Il centrocampista torna a disposizione

Colpo di scena in casa Lecce: reintegrato Maleh. Il centrocampista torna a disposizioneTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 14:06Serie A
Daniel Uccellieri
fonte Pierpaolo Verri

Arriva una notizia a sorpresa, protagonista Youssef Maleh, centrocampista approdato al Lecce nel gennaio 2023 che era stato escluso dalla lista per la Serie A. Come raccolto da TMW il centrocampista è stato reintegrato in lista e potrà quindi essere a disposizione di mister Di Francesco già dalla sfida di domani alle 15.00 contro il Sassuolo.

Durante l’estate, Maleh era stato a un passo dal trasferimento alla Cremonese, ma l’operazione non si era poi concretizzata.

Articoli correlati
Cremonese, rinforzo a centrocampo: si avvicina Maleh dal Lecce, la formula Cremonese, rinforzo a centrocampo: si avvicina Maleh dal Lecce, la formula
Lecce, a Bressanone arriva anche Maleh: il centrocampista si aggrega al sesto giorno... Lecce, a Bressanone arriva anche Maleh: il centrocampista si aggrega al sesto giorno di ritiro
La Cremonese guarda in casa Lecce per rinforzare il centrocampo: contatti per Maleh... La Cremonese guarda in casa Lecce per rinforzare il centrocampo: contatti per Maleh
Altre notizie Serie A
Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione. Come sarebbero a oggi le fasce playoff?... Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione. Come sarebbero a oggi le fasce playoff?
Panucci: "Solo in Italia si può pensare che Chivu non sia pronto per la Serie A" Panucci: "Solo in Italia si può pensare che Chivu non sia pronto per la Serie A"
Napoli, Conte: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare"... Live TMWNapoli, Conte: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare"
Sassuolo, Grosso mastica amaro: "Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi"... Sassuolo, Grosso mastica amaro: "Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi"
Fiorentina Pioli: "Avrei voluto tornare a San Siro in un altro momento. Kean valuteremo... Live TMWFiorentina Pioli: "Avrei voluto tornare a San Siro in un altro momento. Kean valuteremo domani"
Genoa, Vieira: "Chi è andato in Nazionale mi aspetto porti energia. Parma sfida difficile"... Live TMWGenoa, Vieira: "Chi è andato in Nazionale mi aspetto porti energia. Parma sfida difficile"
Torino, Baroni: "Zapata sta sempre meglio. Sono fortunato ad avere Simeone con me"... Torino, Baroni: "Zapata sta sempre meglio. Sono fortunato ad avere Simeone con me"
Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani" Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Il Fenerbahce prepara un mercato invernale da sogno: 6 grandi obiettivi per tornare al top
3 La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
4 La Juventus ammette che ci sarà un altro rosso. Ma ogni centesimo vale per Comolli
5 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Football rewind 18:05Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Kean ci sarà a San Siro? Pioli: "Buone sensazioni, ma decideremo solo domani"
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Gasperini mandato via troppo presto dall'Inter. Per me è un esempio"
Immagine top news n.2 Dybala titolare con l'Inter? Gasperini: "Le soluzioni le conoscete... Ha fatto due belle settimane"
Immagine top news n.3 Milan, lesione di basso grado al bicipite femorale per Pulisic: out almeno 10 giorni
Immagine top news n.4 Inter, Ausilio e il mercato nerazzurro: "Lookman e Koné, ecco come è andata davvero"
Immagine top news n.5 Bilancio Juventus in rosso di 58,1 milioni di euro. La UEFA indaga su eventuali sforamenti
Immagine top news n.6 Il Milan perde Rabiot e attende con ansia gli esami di Pulisic. Il punto sugli infortunati
Immagine top news n.7 Dal possibile stage ai playoff, Gravina parla a 360° della Nazionale. E non risparmia polemiche
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Paratici torna ufficialmente al Tottenham. Perché è uno dei migliori ds al mondo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Per Gennaro Gattuso questa Nazionale ha ancora un grande difetto
Immagine news podcast n.2 Due manifestazioni e una partita: così Udine si prepara a vivere la giornata di oggi
Immagine news podcast n.3 Come reagirà la Juventus all'emergenza nerissima in difesa dopo il ko di Bremer
Immagine news podcast n.4 Dopo Hojlund e McTominay, un altro colpo dallo United per il Napoli a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Pancaro: "Allegri ha reso questo Milan più pratico. Ora gioca di squadra"
Immagine news Serie C n.2 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.3 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Volpecina non ha dubbi: "Elkjær oggi potrebbe concorrere per il Pallone d’Oro"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Conte: "Buongiorno e Politano recuperati, 7 gare in 22 giorni: servirà ruotare"
Immagine news Serie A n.3 Ranking FIFA, l'Italia guadagna una posizione. Come sarebbero a oggi le fasce playoff?
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Vieira: "Chi è andato in Nazionale mi aspetto porti energia. Parma sfida difficile"
Immagine news Serie A n.5 Panucci: "Solo in Italia si può pensare che Chivu non sia pronto per la Serie A"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Grosso mastica amaro: "Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 SudTirol, Castori: "La sosta ci ha fatto recuperare qualcosa, ma è emergenza difensiva"
Immagine news Serie B n.2 La grande notte di Chiavari: "Sannazzari" esaurito, l'Entella pronta a giocarsi il suo derby
Immagine news Serie B n.3 Cesena, Mignani: "Non ho visto uno Spezia in crisi. Sbagliato guardare la classifica"
Immagine news Serie B n.4 SudTirol, per Mantova recupera Mancini. Ma sono out Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli
Immagine news Serie B n.5 Virtus Entella-Sampdoria, i convocati di Chiappella: assenti Del Lungo, Bariti e Guiu
Immagine news Serie B n.6 Raimondo: "Mihajlovic primo mister ad aver creduto in me. A Frosinone posso esprimermi al meglio"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, società dal Sindaco. Mentre i tifosi s'interrogano se tornare o meno al Rocco
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, colpo in attacco: tesserato l'ex Spezia Diego Falcinelli
Immagine news Serie C n.3 Rimini, trattativa in corso per la cessione del club: un’azienda del Nord pronta a subentrare
Immagine news Serie C n.4 "Il Sorrento a Sorrento", la manifestazione dei tifosi per l'adeguamento dello 'Stadio Italia'
Immagine news Serie C n.5 Mori: “Livorno in difficoltà, serve lucidità. Derby Ascoli-Samb? Festa attesa da 40 anni”
Immagine news Serie C n.6 Ruffini: "Tornare in C era un obiettivo. La Giana Erminio il club giusto per me"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women's Europa Cup, sorteggiati gli ottavi di finale: Inter con le svedesi dell'Hacken
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Walti: "Contro il Bayern Monaco avremmo almeno meritato il pareggio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women ko col Bayern Monaco. Girelli: "Abbassare la testa, lavorare e ripartire"
Immagine news Calcio femminile n.4 Un'icona come nuova capo delegazione: Sara Gama torna a vestire l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.5 La Seconda Giornata di Women’s Champions League non sorride a Roma e Juve: il punto
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Peccato, dal replay non si capisce se il pallone è entrato o no"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Ricardo Paciocco, la vita del "mago della rabona" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Blindato il secondo posto ma c’è da festeggiare?