Colpo di scena in casa Lecce: reintegrato Maleh. Il centrocampista torna a disposizione
Arriva una notizia a sorpresa, protagonista Youssef Maleh, centrocampista approdato al Lecce nel gennaio 2023 che era stato escluso dalla lista per la Serie A. Come raccolto da TMW il centrocampista è stato reintegrato in lista e potrà quindi essere a disposizione di mister Di Francesco già dalla sfida di domani alle 15.00 contro il Sassuolo.
Durante l’estate, Maleh era stato a un passo dal trasferimento alla Cremonese, ma l’operazione non si era poi concretizzata.
