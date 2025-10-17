SudTirol, per Mantova recupera Mancini. Ma sono out Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli

Tornerà in campo il SudTirol con la ripresa del campionato cadetto, e con una trasferta, quella del 'Danilo Martelli - Pata Stadium', che opporrà i biancorossi tirolesi al Mantova: l'appuntamento è fissato per domani alle ore 15:00, con il match che sarà valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie B.

Un report del momento degli altotesini, è offerto direttamente dal club: "Il tecnico Fabrizio Castori, espulso durante la partita interna contro l’Empoli e successivamente squalificato per tre giornate dal giudice sportivo, seguirà la gara dalla tribuna. Raphael Kofler, a seguito del cartellino rosso ricevuto, sconterà una giornata di squalifica. In difesa, i biancorossi dovranno inoltre fare a meno di Frederic Veseli, Hamza El Kaouakibi e Nicola Pietrangeli, alle prese con problemi fisici. Recupera, invece, Davide Mancini, completamente ristabilito dall’infortunio muscolare".

Intanto, per cronaca, riportiamo anche quello che è l'intero programma del prima citato turno:

SERIE B, 8ª GIORNATA

Venerdì 17 ottobre

Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00 - Frosinone-Monza

Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol

Ore 15:00 - Pescara-Carrarese

Ore 15:00 - Reggiana-Bari

Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino

Ore 19:30 - Spezia-Cesena

Domenica 19 ottobre

Ore 15:00 - Palermo-Modena

Ore 17:15 - Empoli-Venezia

Ore 19:30 - Catanzaro-Padova