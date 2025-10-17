SudTirol, per Mantova recupera Mancini. Ma sono out Veseli, El Kaouakibi e Pietrangeli
Tornerà in campo il SudTirol con la ripresa del campionato cadetto, e con una trasferta, quella del 'Danilo Martelli - Pata Stadium', che opporrà i biancorossi tirolesi al Mantova: l'appuntamento è fissato per domani alle ore 15:00, con il match che sarà valevole per l'8ª giornata del campionato di Serie B.
Un report del momento degli altotesini, è offerto direttamente dal club: "Il tecnico Fabrizio Castori, espulso durante la partita interna contro l’Empoli e successivamente squalificato per tre giornate dal giudice sportivo, seguirà la gara dalla tribuna. Raphael Kofler, a seguito del cartellino rosso ricevuto, sconterà una giornata di squalifica. In difesa, i biancorossi dovranno inoltre fare a meno di Frederic Veseli, Hamza El Kaouakibi e Nicola Pietrangeli, alle prese con problemi fisici. Recupera, invece, Davide Mancini, completamente ristabilito dall’infortunio muscolare".
Intanto, per cronaca, riportiamo anche quello che è l'intero programma del prima citato turno:
SERIE B, 8ª GIORNATA
Venerdì 17 ottobre
Ore 20:30 - Virtus Entella-Sampdoria
Sabato 18 ottobre
Ore 15:00 - Frosinone-Monza
Ore 15:00 - Mantova-Sudtirol
Ore 15:00 - Pescara-Carrarese
Ore 15:00 - Reggiana-Bari
Ore 17:15 - Juve Stabia-Avellino
Ore 19:30 - Spezia-Cesena
Domenica 19 ottobre
Ore 15:00 - Palermo-Modena
Ore 17:15 - Empoli-Venezia
Ore 19:30 - Catanzaro-Padova
CLASSIFICA
Modena 17
Palermo 15
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Carrarese 10
Juve Stabia 10
Sudtirol 9
Reggiana 9
Empoli 9
Padova 8
Catanzaro 6
Virtus Entella 6
Bari 6
Pescara 5
Sampdoria 5
Mantova 4
Spezia 3
