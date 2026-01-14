Torino su più fronti di mercato, in mediana avanza per Prati. Al Cagliari può andare Anjorin

Non si ferma il Torino, che sta battendo varie piste su questo calciomercato di gennaio, alla ricerca di nuovi rinforzi da consegnare al tecnico Marco Baroni. Il mirino del nuovo DS granata, il rientrante Petrachi, è puntato anche sull'individuazione di un nuovo profilo per il centrocampo.

In particolare, al Torino piace molto Matteo Prati, centrocampista classe 2003 di proprietà del Cagliari, che a sua volta ha avviato nelle scorse i contatti con i granata per un altro interprete della mediana come Faustino Anjorin, quest'ultimo con due anni in più rispetto a Prati sulla carta d'identità. L'operazione potrebbe dunque prevedere che i due centrocampisti si scambino la casacca.

Chi dovrebbe lasciare il Torino, tra i centrocampisti, è Kristjan Asllani. Nelle ultime partite Baroni lo ha relegato ad assistere alle gesta dei compagni dalla panchina e i granata hanno fatto sapere all'Inter di avere intenzione di interrompere il trasferimento in prestito. Adesso è avviata la ricerca di una società che possa prelevare l'albanese, con nelle ultime ore anche il Genoa che è uscito in tal senso.