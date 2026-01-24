Live TMW Torino, Vlasic abbattuto: "Abbiamo fiducia in Baroni. Lunedì andremo in ritiro"

"Sì, sono una squadra forte, lo sapevamo ma oggi era una brutta giornata, eravamo lontani da loro. È stato facile perché hanno grande qualità". Così Nikola Vlasic, centrocampista del Torino, è intervenuto in conferenza stampa. Diretta testuale a cura di TMW.

Perché non c'è stata reazione?

"Sì, nel secondo tempo abbiamo preso rigore e dopo è difficile. Sul 3-0 possiamo fare battaglia, combattere con loro, il giallo io non posso prenderlo perché ero diffidato e col Lecce era troppo importante. Io voglio chiedere scusa ai tifosi, è stata una brutta giornata".

Avete fiducia nel mister?

"Sì, ce l'abbiamo. Siamo tutti insieme, è un momento duro per noi. Dobbiamo guardare avanti, la società ha deciso e lunedì andremo in ritiro. Così staremo tutti insieme, vediamo cosa abbiamo fatto male, proveremo a cambiare le nostre prestazioni".

Cosa vi hanno detto i tifosi?

"No, erano più insulti e queste cose. Di solito quando perdi una partita così è giusto. Viaggiano in Italia per noi, per seguirci, spendono i loro soldi...".

17.54 - Finisce la conferenza stampa.