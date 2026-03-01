Torino, Vlasic: "Due gol contro una squadra forte come la Lazio"
Dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio, ecco le parole di Nikola Vlasic ai microfoni di DAZN: "Quando arriva un allenatore nuovo, c'è una energia diversa perché ogni giocatore vuole dimostrare le proprie qualità. Abbiamo difeso con intelligenza e attaccato una squadra forte come la Lazio. Non è bella questa situazione, noi dobbiamo vincere per far tornare i tifosi sugli spalti. Ora dobbiamo continuare a fare risultati".
