Tottenham, Vicario out in Champions. Tudor: "Meglio per la squadra. C'è spazio per tutti"

L'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha parlato poco prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Atletico Madrid nel match valido l'andata degli ottavi di Champions League: "Non abbiamo avuto molte sessioni di allenamento dall'ultima partita, ma le usiamo per lavorare su ogni aspetto. Vogliamo vedere dei progressi, fare le cose meglio. Alcuni giocatori sono tornati a disposizione e ho delle buone sensazioni. Spero che oggi si riesca a cambiare rotta", ha commentato l'ex allenatore della Juventus.

Sulla competizione: "In Champions League i ragazzi hanno fatto buone cose finora, quindi continuiamo così. È una 'piacevole distrazione', ma è anche una competizione in cui vogliamo dare il massimo. Siamo venuti qui per competere: l'obiettivo è progredire e i giocatori sono motivati".

Infine un commento sulla preferenza di Antonin Kinsky titolare al posto di Guglielmo Vicario: "Oggi scelgo quello che ritengo sia meglio per la squadra in questo momento. Per oggi, questo è l'undici titolare. Ci sarà anche la gara di ritorno, c'è spazio per tutti".