Totti e la compagna cambiano casa: lite per l'affitto con il proprietario e accuse di danni

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per cambiare casa dopo 3 anni nell'attico di Piazza Jacini, a Roma Nord. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il trasloco sarebbe praticamente cosa fatta, visto che ci sono state delle tensioni con il proprietario dell'appartamento e una fitta serie di contestazioni reciproche, oltre alla vicenda giudiziaria legata alla separazione da Ilary Blasi.

L'ex capitano della Roma avrebbe scelto insieme alla sua compagna un comprensorio molto noto nel quadrante nord della Capitale, una zona riservata dove risiedono pure Paolo Bonolis e Fiorello. Nessun affitto puro però, ma un rent to buy, ovvero un affitto con possibilità futura di compravendita a prezzo concordato.

Tornando alle motivazioni della scelta, tutto parte da un problema di infiltrazioni d'acqua e dalle spese straordinarie che Totti avrebbe sostenuto per riparare i danni. Una parte di quei costi sarebbe poi stata "scalata" dal canone mensile, cosa che avrebbe portato alla diffida dell'avvocato del locatore. A quel puntosono stati contestati all'ex numero 10 il modo in cui l'appartamento era stato utilizzato, parlando di ulteriori danni da riparare e di mensilità arretrate. Infine ci sono poi le questioni legate all'ex moglie: contestazioni sui beni, capacità reddituali, presunti tradimenti e mantenimento dei tre figli, Christian, Chanel e la piccola Isabel, più l'inchiesta per abbandono di minore ai suoi danni.