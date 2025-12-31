Tre difensori sulla via del ritorno in Serie A: già in molti su Dragusin, Coppola e Becao

C'è un manipolo di difensori che il calcio italiano ha visto all'opera per più o meno tempo nelle passate stagioni che si direbbe pronto a fare il suo ritorno nel contesto della Serie A. Incrociando le ultime indiscrezioni di calciomercato, ci sono tre situazioni di giocatori già passati dal nostro campionato da tenere in osservazione.

Il primo è Radu Dragusin (23 anni), appena tornato in campo con il Tottenham dopo mesi di assenza a causa di un problematico infortunio. Il nazionale rumeno ha perso il posto negli Spurs e riconquistarlo sarà tutt'altro che semplice: per questo è intenzionato a cambiare aria a gennaio e nella sua mente la soluzione migliore si chiama Serie A. Le squadre che sarebbero pronte ad accoglierlo non mancano: c'è la Roma, lo osserva l'Inter - che potrebbe perdere De Vrij già a gennaio - così come il Napoli, ci proverà anche la Fiorentina nel momento in cui in dirigenza arriverà Paratici, l'uomo che l'ha preso prima alla Juventus e poi proprio al Tottenham.

Sempre in Premier League gioca anche Diego Coppola (22 anni). Il Brighton lo ha acquistato la scorsa estate dall'Hellas Verona per 11 milioni di euro, i suoi primi mesi in Inghilterra però hanno visto il centrale classe 2003 rimanere costantemente indietro nelle gerarchie. E raccogliere ben pochi minuti in campo: in Premier l'unica presenza da titolare risale a una decina di giorni fa, fino a quel momento aveva messo insieme 17 minuti in tre spezzoni. Un po' più di spazio lo ha trovato in Coppa di Lega, ma non quanto basta per temere di interrompere la crescita. Per questo cerca aria nuova a gennaio, riassaporerebbe volentieri quella di casa: c'è già un quartetto di squadre pronte a fargli posto e sono Fiorentina, Genoa e Torino, più il Bologna.

Ultimo, ma non ultimo, il più esperto del manipolo: Rodrigo Becao (29 anni). I problemi fisici e le scelte di Tedesco lo hanno reso praticamente un 'desaparecido' del Fenerbahce, l'ex Udinese ha voglia di rimettersi in gioco e, visto che l'esperienza in bianconero è stata positiva ed è rimasta negli occhi di tutti, ha già chi sarebbe pronto a riportarlo in Italia. Dei tre, forse anche per la valutazione più morbida e la minor complicazione per arrivarci, è quello che ha già la fila nutrita di estimatori: ci sono le solite Fiorentina e Genoa, piace anche al Torino e ci sta facendo un pensierino pure l'Hellas Verona per irrobustire il reparto.