Tre giocatori di Serie A convocati dal Kosovo per le Qualificazioni Mondiali. Ma non Rrahmani
Ci sono tre giocatori di Serie A tra i convocati di Franco Foda, commissario tecnico della Nazionale del Kosovo, per le prossime due partite di Qualificazioni Mondiali che aspettano la formazione est-europea a confronti con Svezia e Slovenia. Non c’è però tra questi Amir Rrahmani, difensore del Napoli ancora alle prese con le scorie dell’infortunio che si è procurato di recente e che potrà così completare al meglio la riabilitazione.
Di seguito i convocati del Kosovo per Slovenia (10 ottobre) e Svezia (13 ottobre).
Portieri: Muric (Sassuolo), Saipi, Bekaj.
Difensori: Vojvoda (Como), Xaxha, Dellova, Krasniqi, Aliti, Hajdari, Raci, Gallapeni, Sadriu.
Centrocampisti: Krasniqi, Jashari, Rashica, Berisha, Avdullahu, Hoxha, Rexhbecaj, Emerllahu, Korenica, Zhegrova (Juventus).
Attaccanti: Muslija, Muriqi, F. Asllani, Alb. Rrahmani.
