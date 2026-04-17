Inter, Mkhitaryan: "Futuro? Sto pensando di più a finire il campionato"

Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-gara di Inter-Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:

"Si parte da 0-0, bisogna far vedere che siamo favoriti sul campo, dimostrando la nostra forza e vincendo. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti. Abbiamno una grande voglia di vincere, abbiamo questa opportunità e vogliamo sfruttarla e portare a casa i tre punti".

Sul suo futuro

"Non ci ho ancora pensato. Sto pensando di più a finire il ocampionato, vedere dove siamo arrivati e pensare alla stagione prossima".