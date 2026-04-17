Inter, Mkhitaryan: "Futuro? Sto pensando di più a finire il campionato"
TUTTO mercato WEB
Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sky nel pre-gara di Inter-Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:
"Si parte da 0-0, bisogna far vedere che siamo favoriti sul campo, dimostrando la nostra forza e vincendo. Nelle difficoltà siamo sempre più uniti. Abbiamno una grande voglia di vincere, abbiamo questa opportunità e vogliamo sfruttarla e portare a casa i tre punti".
Sul suo futuro
"Non ci ho ancora pensato. Sto pensando di più a finire il ocampionato, vedere dove siamo arrivati e pensare alla stagione prossima".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Primo piano
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"
Pronostici
Calcio femminile