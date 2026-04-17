Pisacane: "Allenare i fratelli Esposito sarebbe stato un piacere. Spero che coronino il loro sogno"

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole:

"Avendo una cura maniacale dei dettagli. Contro una squadra del genere non puoi sbagliare nulla. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, serve attitudine ma potrebbe non bastare. Ci saranno delle situazioni durante la partita che dovrai portarti a tuo favore".

Sul modulo di gioco

"Abbiamo cercato di fare più piani quando non abbiamo la palla. Normale che possiamo scendere a 5 dietro, dipende se gli avversari ci porteranno a questa situazione. Dipenderà dall'attitudine che ci metteremo, dallo spirito di sacrificio e dalla cattiveria".

Giulini avrebbe voluto Pio Esposito. Le sarebbe piaciuto avere i due fratelli in squadra?

"Non ci ho mai pensato, sono discorsi superati prima del mio arrivo. Un allenatore giovane come me avrebbe un piacere enorme ad allenare due fratelli con questo talento e spero che un giorno questi due ragazzi possano coronare il loro sogno".