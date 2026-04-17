Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pisacane: "Allenare i fratelli Esposito sarebbe stato un piacere. Spero che coronino il loro sogno"

Pisacane: "Allenare i fratelli Esposito sarebbe stato un piacere. Spero che coronino il loro sogno"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:23Serie A
Gaetano Mocciaro

Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro l'Inter. Ecco le sue parole:

"Avendo una cura maniacale dei dettagli. Contro una squadra del genere non puoi sbagliare nulla. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, serve attitudine ma potrebbe non bastare. Ci saranno delle situazioni durante la partita che dovrai portarti a tuo favore".

Sul modulo di gioco
"Abbiamo cercato di fare più piani quando non abbiamo la palla. Normale che possiamo scendere a 5 dietro, dipende se gli avversari ci porteranno a questa situazione. Dipenderà dall'attitudine che ci metteremo, dallo spirito di sacrificio e dalla cattiveria".

Giulini avrebbe voluto Pio Esposito. Le sarebbe piaciuto avere i due fratelli in squadra?
"Non ci ho mai pensato, sono discorsi superati prima del mio arrivo. Un allenatore giovane come me avrebbe un piacere enorme ad allenare due fratelli con questo talento e spero che un giorno questi due ragazzi possano coronare il loro sogno".

Articoli correlati
Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare... Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare nulla"
Il Cagliari respira: Cremonese ko, Belotti torna e ora c’è l’Inter Il Cagliari respira: Cremonese ko, Belotti torna e ora c’è l’Inter
Cagliari, mister Pisacane: "La squadra oggi ha saputo soffrire. Siamo contenti di... Cagliari, mister Pisacane: "La squadra oggi ha saputo soffrire. Siamo contenti di esserci sbloccati"
Altre notizie Serie A
Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass" Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"
Como, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"... Live TMWComo, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"
Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"... Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"
Sassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"... Live TMWSassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"
Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"... Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"
Como, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo Live TMWComo, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo
Inter, Marotta: "Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace... Inter, Marotta: "Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace ma..."
Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare... Cagliari, Pisacane: "Felice di ritrovare Chivu, con questa Inter non puoi sbagliare nulla"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Allegri e Conte, Conte e Allegri: Milan e Napoli alle prese con il dubbio in panchina legato alla Nazionale. Prima però la lotta Champions: aveva ragione il tecnico rossonero a guardarsi le spalle senza pensare allo Scudetto
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Marotta: "Scudetto Inter? Prudente ma ottimista". E parla del futuro di Chivu... e Palestra
Immagine top news n.1 Il Sassuolo di Grosso ridimensiona il Como di Fabregas: 2-1, accade tutto in 2 minuti più recupero
Immagine top news n.2 Locatelli rinnova con la Juve. Comolli: "Obiettivo rendere la squadra sempre più competitiva"
Immagine top news n.3 Ecco il rinnovo di Locatelli. Il centrocampista e la Juventus avanti insieme fino al 2030
Immagine top news n.4 Gasperini: "Intervista di Ranieri veramente inaspettata. Mi è arrivato addosso di tutto"
Immagine top news n.5 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Inchiesta Risiko, comunicato della Fiorentina: "Accuse diffamatorie e prive di fondamento"
Immagine top news n.7 Nico Paz: "Mai niente di concreto con l'Inter. Real? Sono concentrato al 100% sul Como"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
Immagine news podcast n.4 "Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como, Fabregas rende omaggio al rivale Grosso: "Oggi ha fatto una masterclass"
Immagine news Serie A n.2 Como, Jesus Rodriguez: "Non abbiamo iniziato bene. Ora pensiamo alla Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.3 Sassuolo, Grosso: "I ragazzi mi hanno fatto emozionare. 50 punti? Continuiamo così"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Grosso: "Capolavoro dei ragazzi, oggi contro il Como mi hanno emozionato!"
Immagine news Serie A n.5 Sassuolo, Turati racconta la parata su Nico Paz: "Cosa incredibile, è andata bene"
Immagine news Serie A n.6 Como, tra poco la conferenza stampa di Fabregas post-Sassuolo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Mantova, Modesto: "Gara insidiosa con l'Avellino. Pareggio? Giochiamo in casa"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Aquilani: "Troppi gol subiti nel finale, dobbiamo migliorare"
Immagine news Serie B n.4 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Inzaghi: "La strada è tracciata, coroneremo il nostro sogno. Domani gioca Gomis"
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Abate: “Momento difficile ma ci unisce. Col Catanzaro partita che vale più di 3 punti”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Bandecchi: "La Ternana ora è libera da privati che hanno trasformato la società in una baraonda"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana per il momento è salva: esercizio provvisorio per il club, potrà giocare i playoff
Immagine news Serie C n.3 Renate, il ds Magoni: "Serie B sogno nel cassetto, ma solo restando fedeli alla nostra filosofia"
Immagine news Serie C n.4 Ternana, l'amministratore unico Forti al termine dell'udienza fallimentare: "Siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.5 Siracusa, duro comunicato della squadra: "Non rispettate le scadenze dei pagamenti, fatto grave"
Immagine news Serie C n.6 Forlì, il tecnico Miramari: "Quando sento dire che il campionato è regolare mi viene da sorridere"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.5 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'altra nazionale conquista la qualificazione per Brasile 2027: è la Nuova Zelanda
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?