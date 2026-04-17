Cagliari, Rodriguez: "Mina è come un padre per me, la nostra intesa sta crescendo"

Juan Rodriguez, difensore centrale uruguaiano del Cagliari, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dalla sfida sul campo dell'Inter: "Mina quando sono arrivato a Cagliari mi ha aiutato moltissimo, è stato come un padre per me. In campo parliamo entrambi spagnolo, partita dopo partita ci conosciamo sempre meglio e la nostra intesa sta crescendo".