Trentotto anni dopo una norvegese vince un turno a eliminazione diretta in Champions League

Il Bodo/Glimt è entrato nella storia del calcio norvegese. Era infatti dal lontanissimo 1987/88 che una squadra del paese del nord Europa non vinceva una gara a eliminazione diretta nella Coppa dei Campioni – Champions League. L’ultima a riuscirci era infatti stata il Lillestroem che aveva eliminato con un complessivo 5-3 i nordirlandesi del Linfield in quelli che erano i sedicesimi di finale di una competizione che vedeva al via solo le vincitrici dei vari campionati (più la detentrice del trofeo).

Gli ottavi di finale conquistati dal Bodo/Glimt nella doppia sfida contro l’Inter non rappresentano però il miglior risultato di una squadra norvegese in Champions League dalla riforma del 1992/93. A fare meglio, raggiungendo i quarti di finale del torneo, fu infatti il Rosenborg nella stagione 1996/97 quando eliminò un’altra italiana – il Milan in questo caso – nella fase a gironi (con una storica vittoria a San Siro per 2-1) per poi essere eliminata dalla Juventus che poi perse la finale contro il Borussia Dortmund.

Va però ricordato che allora dopo la fase a gironi si accedeva direttamente ai quarti di finale, dunque quello del Bodo/Glimt per il suo cammino – fase a gironi e poi play off – può essere un risultato equiparabile a quello conquistato quasi trent’anni fa dai connazionali del Rosenborg.