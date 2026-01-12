Trevor Trevisan: "L'assenza di Zaniolo si farà sentire. Lui è uno da Inter o Milan se al top"

Ai microfoni del Messaggero Veneto, per commentare il 2-2 maturato sabato pomeriggio tra Udinese e Pisa, è intervenuto l'ex difensore dei toscani Trevor Trevisan. Queste le sue parole: "Subiti gol evitabili e alla fine il pari è un risultato giusto. È stata una partita combattuta, col Pisa che ha offerto la prestazione che doveva offrire. Se guardiamo il peso specifico delle occasioni create, è l’Udinese a dover recriminare e a pensare di aver perso due punti. Il palo colpito nel finale assieme alla chance mancata da Davis da distanza ravvicinata si fanno sentire".

Da ex difensore, come può migliorare l'Udinese i 32 gol subiti?

"Bisogna lavorare sull’attitudine a rimanere concentrati per tutti i novanta minuti. È un aspetto difficilissimo da allenare, ci vogliono anni. Inoltre sono fermamente convinto che i difensori che compongono la linea, che sia a due o a tre, debbano parlare la stessa lingua calcistica. Deve esserci un grande affiatamento, con uno dei centrali chiamato ad avere spiccate doti di leadership. Non subire gol è fondamentale: crea una mentalità forte".

Quanto peserà l'assenza di Zaniolo?

"Molto, ma i bianconeri hanno alternative soprattutto per sopperire a livello fisico della sua assenza. Nicolò sta facendo bene: se è al massimo è un elemento da squadre come Inter e Milan".