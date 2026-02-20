Trova le differenze: il rigore di Berardi come quello di Pinamonti nell'andata di Sassuolo-Verona
Un déjà-vu durante Sassuolo-Verona ha colto i tifosi delle due squadre che si stanno sfidando al Mapei Stadium. Al 44' del match la squadra di Fabio Grosso ha trovato la seconda rete contro i gialloblu di Paolo Sammarco. Berardi ha calciato un rigore centrale, parato da Montipò, ma l'attaccante è stato lesto a fare centro sulla ribattuta.
Una scena molto simile a quella vista al Bentegodi lo scorso 3 ottobre. Sul punteggio di 0-0 - ed anche lì dopo una gara nella quale gli scaligeri avevano creato di più in termini di occasioni da rete - fu Pinamonti a tirare centralmente un penalty ed a segnare sulla respinta, dopo l'iniziale parata da parte di Montipò.
