Roma, Tsimikas e il mercato: "Mi tappo le orecchie e voglio far parte di questo gruppo"

Il difensore della Roma Kostas Tsimikas ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle tante voci di mercato che lo riguardano, con particolare riferimento ad un possibile rientro anticipato al Liverpool dopo i mesi in prestito in giallorosso in questa prima parte di stagione:

I tuoi primi mesi a Roma?

"Io cerco di dare il meglio di me stesso e, ogni volta che il mister mi dà l’occasione, cerco di sfruttarla. Il mio obiettivo è evolvere come calciatore, andare avanti e credo di poter dare molto di più. Questo era e questo rimane il mio obiettivo".

L'atmosfera che attende la Roma?

"I tifosi in Grecia sono molto attivi, aiutano i giocatori. Noi saremo concentrati sul nostro gioco: vogliamo assolutamente vincere domani per migliorare la nostra posizione. Siamo venuti qui per vincere e questo è l’unico obiettivo".

Si parlava di un possibile ritorno al Liverpool. Come hai passato questo periodo?

"Sono molto concentrato sulla mia squadra. Voglio far parte di questo gruppo e migliorare come giocatore. Abbiamo sentito tante voci, tante informazioni, ma è meglio chiudere le orecchie e cercare di dare il massimo quando arrivano le occasioni. Per me è molto importante: il mio unico obiettivo è questo. Io sono qui e voglio dare il meglio di me".