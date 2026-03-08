Roma, Tsimikas: "Non pensiamo a Como o Juventus. Impareremo dagli errori"
Ecco le dichiarazioni di Kostas Tsimikas dopo la gara disputata dalla Roma contro il Genoa, ai microfoni di DAZN: "Dopo questa gara, è normale ci sia delusione. Questa è stata una partita particolare: dovevamo vincere ma non l'abbiamo fatto, dobbiamo imparare da questi errori e modificarli per la prossima gara. Noi dobbiamo restare concentrati sulla partita nostra, non dobbiamo pensare a Como e Juventus ma a ciò che facciamo sul campo: sicuramente, dobbiamo migliorare e lavoreremo in settimana per poi trovare le vittorie per raggiungere l'obiettivo".
