Live TMW Roma, Tsimikas non si abbatte: "Abbiamo un obiettivo unico. A Como per vincere"

20.20 - Interverrà fra poco in conferenza stampa dallo stadio "Ferraris" di Marassi per analizzare la gara contro il Genoa, il difensore della Roma Kostas Tsimikas. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

20.51 - Inizia la conferenza stampa di Kostas Tsimikas.

Che idea ti sei fatto di questa tua stagione?

"Come giocatore vorrei giocare sempre di più. Io voglio farmi trovare pronto. Mi sono sempre dimostrato disponibile e di voler giocare. Io darò il massimo fino all'ultimo. Ma tutti abbiamo un obiettivo unico, ho sempre cercato di dare il massimo. Quello che conta sono gli obiettivi di squadra".

Il clima nello spogliatoio dopo Roma-Juventus?

"C'è grande delusione. Il pari con la Juventus è stato un duro colpo e oggi avremmo voluto vincere. E' arrivata una sconfitta, il campionato è molto equilibrato. Per reagire dobbiamo trarre insegnamenti anche da questo ko. E' chiaro sarebbe stato meglio arrivare allo scontro diretto col Como con qualche punto in più. Ora a Como vogliamo fare una grande partita a Como".

20.55 - Termina la conferenza stampa di Kostas Tsimikas.