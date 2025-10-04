Tudor: "Ci manca uno che si prenda le responsabilità. I ragazzi devono dire qualcosa nel post"

Mister Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, si è espresso così sul momento della sua Juventus: "Certo, manca la vittoria. Quando faccio le analisi e le faccio sempre, io analizzo le prestazioni. Noi abbiamo fatto due grandi partite per Atalanta e Villarreal e meritavamo di vincere. I ragazzi hanno spinto e dato tutto, mancava poco per avere i tre punti. Come stiamo? Bene, anzi siamo in crescita. Poi è ovvio che alla Juve il pareggio non basta".

Come risponde a chi parla di una Juve incompiuta?

"Noi non possiamo avere più identità di questa, perché sono sei mesi che giochiamo così. Il Milan ha la sua identità".

Manca esperienza?

"Con 4/5 giocatori di trent'anni puoi migliorare la gestione della partita. Non c’è mai una partita sola, ci sono più partite dentro la stessa. Ci sono cose inspiegabili, ci sono mille varianti da indovinare".

Nei minuti finali viene fuori il braccino?

"I ragazzi devono dire qualcosa nel post gara. Io ho già commentato il gol che abbiamo preso con il Villarreal, non c'entra uomo o zona o quanti siamo. Ho messo Vlahovic di proposito per avere centimetri. Lì è mancato un peso specifico di uno che viene e dice: 'Prendo palla io'. Questo è mancato. Quando parlo di limiti e difetti a volte quello manca, un giocatore che si assuma la responsabilità. Va accettato, a volte i difetti li paghi, altre no. Il calcio è questo, ci sono tante varianti".

