La battuta di Tudor su Modric: "Speriamo che domani faccia cagare. Uno così non nascerà più"

Mister Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha fatto una battuta sul suo connazionale Luka Modric, nuovo leader della mediana rossonera. Queste le sue dichiarazioni:

"Ho giocato anche in Nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo, uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di Modric. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".

