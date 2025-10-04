La battuta di Tudor su Modric: "Speriamo che domani faccia cagare. Uno così non nascerà più"
TUTTO mercato WEB
Mister Igor Tudor, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Milan, ha fatto una battuta sul suo connazionale Luka Modric, nuovo leader della mediana rossonera. Queste le sue dichiarazioni:
"Ho giocato anche in Nazionale con Modric. Lui ha fatto la storia del nostro popolo, uno come lui non nascerà più. Nessuno si avvicina a lui, è il doppio di chiunque. Questa cosa qua è un'altra cosa: a quarant'anni gioca a questi livelli, io non ho mai visto questo. Io sono orgoglioso di Modric. Speriamo che domani faccia caga*e (ride ndr)".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Le più lette
2 Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Ora in radio
Primo piano
"La nostra maglia sventola sulle barche della Flotilla": parla il direttore del club cileno Palestino
Serie A
Serie B
Serie C
Serie C, 8ª giornata - Il Lumezzane va ok, l'Ascoli stravince. Il Foggia trova il pari con Atalanta U23
Calcio femminile
IL FVS, la fascia da capitana e dove vedere i match: tutto ciò che c'è da sapere sulla Serie A Women