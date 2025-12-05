Mondiali 2026, Infantino: "L'umanità non vivrà mai più un evento sportivo così grande"

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, nel corso della cerimonia per il sorteggio della fase a gironi della prossima Coppa del Mondo (si sta tenendo presso il Kennedy Center di Washington DC) che si terrà nell'estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada, ha parlato dal palco dell'evento. Queste le sue parole nel presentare il grande appuntamento: "La FIFA è il fornitore ufficiale della felicità da oltre 100 anni (in riferimento al calcio, n.d.r.)".

"Sarà il più grande evento sportivo che l'umanità abbia mai visto e che vedrà mai" - ha proseguito. Abbiamo tre grandi Paesi ospitanti, 16, città, squadre che si sfideranno per diventare Campione del Mondo. Abbiamo sei miliardi di persone che guarderanno i Mondiali da ogni parte del mondo. L'equivalente di 104 SuperBowl in un mese".

