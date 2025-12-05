Inizia il sorteggio per i gironi Mondiali, Fabregas: "Inter? Non ne parlo". Le top news delle 18

È tutto pronto a Washington DC per l’inizio del sorteggio che deciderà i gruppi dei prossimi Mondiali, ai quali l’Italia spera di qualificarsi superando i playoff. Qui il live TMW dedicato alla cerimonia.

Più vicino il ritorno sui campi della Serie A: la prossima giornata, tra i tanti incroci, racconterà quello di Cesc Fabregas con l’Inter, la squadra che avrebbe potuto allenare. “Non ne voglio parlare ora, è una domanda che fa male - ha detto in conferenza stampa -. Io sono al Como, mi mangio tutto e tutti per il Como”. I lariani ritroveranno Assane Diao: “Ha sofferto un po', dopo le mie parole qua. Ho parlato un po' di questo, non lo voglio mettere in difficoltà ma sa bene la mia opinione”. Nessuna dichiarazione, invece, da Cristian Chivu, complice una settimana che ha visto l’Inter impegnata in Coppa Italia con il Venezia.

A Firenze è stato invece il turno di Paolo Vanoli, anche lui impegnato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Sassuolo: “I tifosi ci dimostrano affetto. Adesso questo ci deve dare un'iniezione di fiducia. Adesso tocca a noi trascinare loro. A Bergamo abbiamo fatto buone cose nel secondo tempo, ora dobbiamo cercare un po' più di fortuna e invertire questo periodo con lucidità". I viola non dovrebbero recuperare Gosens e sicuramente faranno a meno di Fazzini.

Tanto mercato attorno a Niccolò Pisilli, giovane centrocampista che potrebbe lasciare la Roma a gennaio, in prestito. Dopo Genoa e Parma, c’è anche il Sassuolo sulle sue tracce. La sessione di trasferimenti invernale potrebbe essere l’occasione per rivedere in Italia il centrale Diego Coppola, che al Brighton non sta trovando grandissimo spazio: diversi club di Serie A sulle sue tracce, molto dipenderà anche dall’eventuale domino dei difensori.