Chivu cambia idea per Inter-Como: tutti ad Appiano, primo ritiro nella stagione nerazzurra

Cristian Chivu cambia strategia per preparare Inter-Como. Il tecnico della formazione nerazzurra, in campo ad Appiano Gentile per l’allenamento della vigilia nei minuti in viene pubblicato questo articolo, ha infatti scelto, per la prima volta nella sua gestione, di tenere i giocatori in ritiro per la notte.

A modificare il suo approccio, spiega gazzetta.it, è l’approccio a un big match come quello con la squadra di Cesc Fabregas - che segue l’Inter a tre punti di distanza -, in un orario meno consueto per i nerazzurri come le 18 di sabato. Un avvicinamento più corto rispetto al solito.

Prima del derby, Chivu aveva spiegato la scelta di rinunciare al ritiro: "Il ritiro non mi garantisce una vittoria. Non è il ritiro che mi crea dal punto di vista emotivo una certa tranquillità. La mia è una scelta per dare più tempo libero con le famiglie visto che giochiamo molto e abbiamo un campionato affollato. Poi io parlo anche della responsabilità dei ragazzi e del gruppo che a casa riposano come se fossero in ritiro. La mia scelta non vuol dire che io abbia ragione. Sicuramente non voglio dare comfort alla mia coscienza. Io sono a posto così, devo creare confort mentale ai ragazzi".