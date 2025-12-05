La Pro Vercelli blinda il 2008 Zacchera. Il centrocampista firma fino al 2028
La Pro Vercelli continua a programmare il futuro e blindare i giovani talenti a sua disposizione. L'ultimo in ordine di tempo è la firma del centrocampista Zacchera, fresco d'esordio fra i professionisti, su un contratto per i prossimi due anni e mezzo. Questo il comunicato delle Bianche Casacche:
"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Giovanni Zacchera, centrocampista classe 2008, cresciuto nel settore giovanile della nostra società. Il calciatore ha siglato un accordo che lo legherà alla Pro Vercelli fino al 30 giugno 2028.
Zacchera è stato uno dei protagonisti della formazione Under 17 nella stagione 2023/24, conclusa con il raggiungimento delle semifinali Scudetto, un risultato di grande prestigio che testimonia la qualità del percorso di crescita intrapreso dal ragazzo e dalla nostra Academy.
Centrocampista dinamico, intelligente e dotato di importanti qualità tecniche, Zacchera rappresenta uno dei profili più promettenti del nostro vivaio, esempio concreto della filosofia della società e del Bridge Football Group: valorizzare i giovani talenti formati nel nostro settore giovanile, accompagnandoli nel passaggio al calcio professionistico.
La F.C. Pro Vercelli 1892 si congratula con Giovanni per questo importante traguardo e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni personali e sportive con la Bianca Casacca".
