TMW Radio Cagni: "Roma, la Champions un'impresa. Juve a Napoli per capire chi è"

Mister Gigi Cagni è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Cosa ci dice sulla sua autobiografia uscita da poco?

"Felice di aver realizzato una cosa che mai avrei sognato di fare. Quando scrivi un libro è un'esperienza gratificante. Ci sono voluti quasi due anni, fatti di ricerche, memorie, sono molto contento di questo. Il titolo è un termine dialettale che vuol dire arrangiati, che è il mantra della mia generazione, quello che ti dicevano certi genitori...oggi i genitori devono far capire che non è così semplice la vita, che servono sacrifici".

La Roma deve credere allo Scudetto?

"Ho parlato con Ranieri, è una squadra che quest'anno non so che farà, ma mi diverte. Avrà momenti anche difficili, se vanno in Champions fanno un'impresa, a meno che non prendano qualcosa a gennaio, ma sarà una storia lunga, bella. Sono due personaggi, Ranieri e Gasperini, che hanno fatto il calcio. Sono una certezza".

Napoli-Juve, la partita verità?

"Sono curioso di vedere la Juve, è lei che deve dimostrare qualcosa. Il Napoli ha alcuni problemi, ma Conte è da un anno e mezzo lì e sa risolvere certe cose. E' la partita più importante per capire che Juve è".