Serie C, il programma dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno: date e orari delle varie partite
La Lega Pro ha comunicato sui propri canali ufficiali il programma delle gare dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive.
Questo il programma completo:
2ª Giornata Di Ritorno – 9-10-11-12 Gennaio 2026
Girone A
Albinoleffe Pro Vercelli Sabato Ore 14.30
Alcione Milano Cittadella Domenica Ore 14.30
Giana Erminio Renate Sabato Ore 14.30
L.r. Vicenza Ospitaletto Franciacorta Sabato Ore 14.30
Lecco Triestina Domenica Ore 17.30
Novara Dolomiti Bellunesi Domenica Ore 14.30
Pergolettese Lumezzane Sabato Ore 17.30
Pro Patria Inter U23 Sabato Ore 17.30
Union Brescia Trento Sabato Ore 14.30
Virtus Verona Arzignano Valchiampo Domenica Ore 14.30
Girone B
Arezzo Pontedera Domenica Ore 17.30
Ascoli Ternana Venerdì Ore 20.30
Carpi Pianese Domenica Ore 14.30
Livorno Juventus Next Gen Domenica Ore 12.30
Perugia Bra Domenica Ore 17.30
Pineto Guidonia Montecelio Domenica Ore 20.30
Ravenna Forlì Sabato Ore 17.30
Sambenedettese Gubbio Domenica Ore 17.30
Torres Campobasso Sabato Ore 14.30
Riposa: Vis Pesaro
Girone C
Audace Cerignola Potenza Venerdì Ore 20.30
Casarano Atalanta U23 Domenica Ore 12.30
Casertana Benevento Domenica Ore 17.30
Catania Cavese Domenica Ore 14.30
Crotone Team Altamura Sabato Ore 17.30
Giugliano Az Picerno Lunedì Ore 20.30
Latina Trapani Sabato Ore 14.30
Monopoli Siracusa Domenica Ore 14.30
Salernitana Cosenza Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
Sorrento Foggia Sabato Ore 17.30
3ª Giornata Di Ritorno – 16-17-18-19 Gennaio 2026
Girone A
Arzignano Valchiampo L.r. Vicenza Domenica Ore 14.30
Cittadella Pergolettese Sabato Ore 14.30
Dolomiti Bellunesi Lecco Sabato Ore 14.30
Inter U23 Virtus Verona Domenica Ore 17.30
Lumezzane Alcione Milano Sabato Ore 17.30
Ospitaletto Franciacorta Triestina Sabato Ore 17.30
Pro Patria Giana Erminio Sabato Ore 17.30
Pro Vercelli Union Brescia Domenica Ore 14.30
Renate Albinoleffe Domenica Ore 17.30
Trento Novara Sabato Ore 14.30
Girone B
Bra Ravenna Domenica Ore 17.30
Campobasso Carpi Sabato Ore 17.30
Forlì Sambenedettese Domenica Ore 12.30
Guidonia Montecelio Livorno Sabato Ore 17.30
Juventus Next Gen Ascoli Sabato Ore 14.30
Perugia Gubbio Domenica Ore 14.30
Pianese Torres Sabato Ore 14.30
Pontedera Pineto Domenica Ore 17.30
Vis Pesaro Arezzo Venerdì Ore 20.30
Riposa: Ternana
Girone C
Atalanta U23 Salernitana Domenica Ore 12.30
Az Picerno Latina Domenica Ore 17.30
Benevento Casarano Sabato Ore 14.30
Cavese Team Altamura Venerdì Ore 20.30
Cosenza Crotone Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
Foggia Giugliano Domenica Ore 20.30
Monopoli Catania Domenica Ore 20.30
Potenza Casertana Domenica Ore 14.30
Siracusa Audace Cerignola Domenica Ore 14.30
Trapani Sorrento Domenica Ore 14.30
4ª Giornata Di Ritorno – 23-24-25-26 Gennaio 2026
Girone A
Albinoleffe Trento Sabato Ore 14.30
Alcione Milano Dolomiti Bellunesi Domenica Ore 17.30
Giana Erminio Arzignano Valchiampo Domenica Ore 14.30
L.r. Vicenza Cittadella Lunedì Ore 20.30 Diretta Rai Sport
Lecco Inter U23 Lunedì Ore 20.30
Novara Pro Patria Domenica Ore 14.30
Pergolettese Ospitaletto Franciacorta Domenica Ore 17.30
Triestina Lumezzane Venerdì Ore 20.30
Union Brescia Renate Sabato Ore 14.30
Virtus Verona Pro Vercelli Sabato Ore 17.30
Girone B
Arezzo Juventus Next Gen Domenica Ore 12.30
Ascoli Perugia Domenica Ore 14.30
Carpi Ternana Sabato Ore 14.30
Gubbio Forlì Domenica Ore 17.30
Livorno Vis Pesaro Domenica Ore 17.30
Pineto Campobasso Domenica Ore 17.30
Ravenna Guidonia Montecelio Sabato Ore 17.30
Sambenedettese Pianese Sabato Ore 17.30
Torres Bra Sabato Ore 14.30
Riposa: Pontedera
Girone C
Audace Cerignola Monopoli Domenica Ore 20.30
Benevento Siracusa Sabato Ore 14.30
Casarano Az Picerno Sabato Ore 17.30
Casertana Trapani Domenica Ore 14.30
Catania Cosenza Domenica Ore 14.30
Crotone Potenza Sabato Ore 17.30
Giugliano Cavese Venerdì Ore 20.30
Latina Foggia Sabato Ore 14.30
Sorrento Salernitana Domenica Ore 14.30
Team Altamura Atalanta U23 Domenica Ore 12.30
