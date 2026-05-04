Tutto quello che c'è da sapere sul valzer delle panchine in Serie A

L'Inter non ha dubbi: squadra che vince e che magari rivincerà, non cambia guida tecnica. Avanti con Christian Chivu, per provar con lui a rimpinguare ancora la bacheca. E le altre? Il valzer delle panchine rischia d'essere esplosivo, un rapido Bignami è duopo in un day after così importante.

Tutti aspettano quel che vorrà fare l'Italia, che il candidato principe e principale, Giovanni Malagò, esca allo scoperto: in ordine, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Roberto Mancini, adesso non paiono considerati vari ed eventuali, se non il sogno (impossibile?) Pep Guardiola. Così il Milan incontra il tecnico livornese per chiarirsi e capire se andare avanti insieme: Allegri dice urbi et orbi di sì, ma la pista Italia è sempre viva. Il Napoli dovrà capire da Antonio Conte se il matrimonio proseguirà, presto il summit con Aurelio De Laurentiis. Vincenzo Italiano pare l'erede più accreditato, oppure Raffaele Palladino.

Già: il Bologna propone di prolungare il rapporto, ma servirà chiarire le reciproche volontà. Alternative, Maurizio Sarri e Fabio Grosso. E l'Atalanta, dopo aver deciso di rinnovare con Palladino, ora frena: le parti si riparleranno, tra i sussurri bergamaschi torna a rimbalzare il nome di Thiago Motta (ma vorrebbe dire rivoluzionare tutta una rosa costruita da anni per la difesa a tre). A proposito di Sarri e Grosso: la Lazio pensa a Fabio Pisacane (il Cagliari spera resti) e a Okan Buruk del Galatasaray, oltre che a Grosso stesso, il Sassuolo così valuta Alberto Aquilani (Catanzaro) e Ignazio Abate (Juve Stabia).

La Juventus è certa di andare avanti con Luciano Spalletti, la Roma con Gian Piero Gasperini che ora sceglierà il ds con Dan Friedkin. Ancora una stagione (almeno) per Cesc Fabregas al Como, l'Udinese riflette sulla prosecuzione o meno del rapporto con Kosta Runjaic, non sono da escludere come sempre sorprese. Daniele De Rossi piace a tanti (Atalanta, Bologna, Fiorentina), il Genoa vorrebbe la conferma, il Parma dovrebbe andare avanti con Carlos Cuesta, il Torino potrebbe cambiare Roberto D'Aversa: Gennaro Gattuso e Ivan Juric i nomi per sostituirlo. La Fiorentina dovrebbe salutare Paolo Vanoli, Grosso, Sarri e un mister X dall'estero le tre ipotesi ora sul tavolo, Lecce e Cremonese pensano prima alla salvezza, Pisa ed Hellas Verona capiranno invece presto come ripartire dalla B.