Dal Napoli alla Juve, dal Milan all'Inter fino a Barcellona e City: chi prenderà Atta?

Una delle straordinarie rivelazioni di questo campionato è senza dubbio Arthur Atta dell'Udinese. Che settimana dopo settimana è visionato dal vivo costantemente da osservatori di tutta Italia e d'Europa. Il suo report è in cima alle scrivanie dei direttori sportivi delle grandi del Vecchio Continente: è emerso nelle ultime ore l'interesse da parte del Napoli, ma il Presidente dei friulani, Gino Pozzo, e l'uomo mercato Gianluca Nani, hanno il telefono bollente a riguardo. In Italia sono consci che Atta è già sul taccuino anche dell'Inter, del Milan e della Juventus ma le prospettive future, in questo momento, sembrano portare verso altri lidi.

Le grandi d'Europa stanno aspettando che il francese sbocci. Perché le giocate, lo stile e i numeri sono quelli del campione in potenza. E forse anche di più. I dati che abbiamo potuto visionare e anche quelli in possesso delle big d'Europa, raccontano che Atta è uno di quelli che sa abbinare più costanza e sostanza in campo. Più chilometri, più sprint sul breve, picchi di velocità impressionanti con e senza palla. Atleticamente, siamo al livello dei big.

Così anche gli scout delle grandi d'Europa si stanno muovendo da tempo per un giocatore che l'Udinese ha intenzione di tenere fino a fine stagione ma che in molte vorrebbero 'prenotare' in anticipo. Il Paris Saint-Germain ha un occhio di riguardo per il percorso di Atta, in Inghilterra il Manchester City e il Chelsea, il Barcellona altrettanto. In questo momento, soprattutto Citizens e Blaugrana sono le società in vantaggio. Tutti club, e non sono i soli, che stanno seguendo con attenzione il ragazzo, tra le grandi rivelazioni del campionato. Per la zampata finale, tutte aspettano un passo anche da parte di Atta: deve alzare il numero di gol e assist, per mettere la firma in calce su un percorso da grande senza dubbio alcuno.